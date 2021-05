Van der Poel start dit weekend aan de weg naar olympisch goud: “Mountainbiken is een liefde geworden”

Zelf noemt hij het “een gezonde spanning”. Of misschien voelt Mathieu van der Poel zich wel onzeker over zijn vernieuwde kennismaking met het mountainbiken. Want het is nu wel heel lang geleden dat hij nog een keer een MTB wedstrijd reed. De laatste keer was 11 augustus 2018 in het Zwitserse Lenzerheide, waar hij won. “Ik heb na de Tirreno vorig jaar één keer op de mountainbike gezeten, in Livigno”, zegt hij. Dat was half september .