Van der Poel sluit bondgenootschap met Van Aert niet uit: “Wout en ik hebben al bewezen dat we elkaar soms nodig hebben”

Zijn rugproblemen zijn nog niet helemaal van de baan. “Ik voel het tijdens elke koers nog.” Maar een WK in ‘zijn’ België, ook al staat er ‘Nederland’ op zijn paspoort, was te speciaal om te laten schieten. “Ik voel me vrij ok. Ik zal niet top zijn. Maar ik kan een rol van betekenis spelen. Anders zou ik niet aan de start staan. En dat het in België doorgaat, heeft wel meegespeeld om toch alles te doen om aan de start te staan. Ik woon er al heel m’n leven, de mensen zijn gek van koers. Het wordt een bijzonder WK.”

VdP duwt de Belgen met plezier in de favorietenrol. “Het is aan hen om de koers in handen te nemen en te controleren.” Maar zich wegsteken? Dat is niets voor Van der Poel. Een bondgenootschap met Van Aert behoort bij de mogelijkheden in de finale. “Ik ga wat verstandiger moeten koersen, gezien mijn voorgeschiedenis. Maar Wout en ik hebben al in verschillende koersen in het verleren bewezen dat we elkaar soms nodig hebben. Hetzij in het controleren, hetzij afspraken maken om elkaar niet constant terug te gaan halen in de aanval.”