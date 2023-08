Van der Poel showt regenboogtrui dan toch nog in officiële koers in België

Evenepoel en co zijn gewaar­schuwd: Roglic bewijst dat hij klaar is voor Vuelta met ritwinst in Burgos

Primoz Roglic (33) is klaar voor de komende Vuelta. De Sloveen van Jumbo-Visma won in de Ronde van Burgos de eerste bergrit in een sprintje met vier. Roglic is ook de nieuwe leider.