Van der Poel pakt in Tirreno opnieuw uit met fenomenaal nummer, Pogacar deelt nieuwe tik uit aan Van Aert

WielrennenWat. Een. Etappe. Mathieu van der Poel heeft met een fenomenaal nummer de vijfde rit in Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Nederlander rondde een solo van 50 kilometer over verschillende muurtjes af. Tadej Pogacar naderde nog met rasse schreden, maar strandde op de tweede plaats. De Sloveen smeerde Wout van Aert - die derde werd - wel kostbare tijd aan in de strijd om de eindzege.

De vijfde etappe van Tirreno-Adriatico beloofde spektakel. Veel spektakel. Tussen Castellalto en Castelfidardo lagen een rist steile muurtjes. Een rit als deze wordt in de Tirreno niet toevallig ‘la tappa dei muri’ genoemd. Een echte speeltuin voor Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Wout van Aert. Onze landgenoot kreeg een eerste kans om tijd terug te pakken op Tadej Pogacar, die gisteren de blauwe leiderstrui overnam van Van Aert.

De eerste wedstrijduren werden gekleurd door een sterke kopgroep: Jonas Rickaert kreeg het gezelschap van wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, Pello Bilbao, Robert Stannard en Omloop-winnaar Davide Ballerini. Namen om ‘U’ tegen te zeggen, maar in de pletsende regen hoefden zij zich geen illusies te maken. De reden? Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen kon zich gisteren sparen en had zin om erin te vliegen. Op 65 kilometer van het einde schudde ‘MVDP’ een eerste keer aan de boom, de andere favorieten volgden.

Een strijd tussen de ‘Grote Drie’ zouden we niet krijgen, want Julian Alaphilippe kende geen topdag. De wereldkampioen lijkt niet echt te houden van de regen en kwam in de finale niet meer in het stuk voor. Maar ook een duel tussen Van Aert en Van der Poel zat er niet in, want de Nederlander trok op 50 kilometer van het einde solo ten aanval - mét gelletje tussen de tanden. In zijn schaduw vormde zich een elitegroepje met onder andere Van Aert, leider Pogacar en de andere klassementsmannen.

Al snel zou blijken dat zij voor de tweede plaats reden, want Van der Poel verkeerde in een fenomenale dag. De viervoudige wereldkampioen veldrijden reed een zee van voorsprong bij elkaar en zette z’n favorietenstatus voor Milaan-Sanremo nog wat meer kracht bij - als dat nog mogelijk was. Het zoveelste nummertje van Van der Poel, die z’n tweede ritzege in deze Tirreno op stak zak.

In de strijd om de ‘maglia azzura’ zette Pogacar naaste belager Van Aert onder druk op een steil stuk bergop. De Sloveen had duidelijk nog wat in de tank en kwam nog akelig dicht bij Van der Poel. De Nederlander terughalen zat er niet in voor Pogacar, maar hij smeerde Van Aert wel kostbare tijd aan. De eindzege in deze Tirreno lijkt dus een moeilijk verhaal te worden voor de Lillenaar.

