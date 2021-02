Van der Poel ontbreekt in de Omloop, maar verschijnt wel aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne

Wel in Kuurne

Van der Poel doet dus niet mee aan de Omloop, maar hij zal wel degelijk te zien zijn in het openingsweekend. De Nederlander is door Alpecin-Fenix opgenomen in de selectie voor Kuurne-Brussel-Kuurne een dag later. Van der Poel krijgt er het gezelschap van Tim Merlier, Silvan Dillier, Lionel Taminiaux, Edward Planckaert, Laurens De Vreese en Oscar Riesebeek.