Van der Poel nog geen 100 procent, maar wel gerustgesteld na 7de plaats in Albstadt: “Hij hoort nog altijd bij de wereldtop”

Giro Giro Di Remco #4. “Voor Evenepoel wordt het vandaag zaak om gevoel in het peloton terug te krijgen”

8:45 Hoe heeft Remco Evenepoel zijn debuut in de Ronde van Italië verteerd? En hoe liggen de kaarten voor de eerste etappe in lijn van vandaag? Kan Tim Merlier zich mengen in wat wellicht de eerste massasprint wordt? Jonas Decleer blikt in de vierde aflevering van ‘Giro Di Remco’ nog een keer terug op de tijdrit van gisteren en kijkt met Maxim Goethals, onze man in de Giro, vooruit naar de rit van vandaag.