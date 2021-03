Van der Poel na zege: "Fantastisch om het zo af te maken”

De vreugde die Van der Poel op de streep de lucht in tierde, droop in het flashinterview nog van hem af. “De Strade is één van de wedstrijden die ik echt wou winnen. Het is heel cool dat dat vandaag lukte”, grijnsde hij. “Ik voelde me heel goed en plaatste een aanval op de laatste gravelstrook. Zo kwam ik met Bernal en Alaphilippe aan de leiding. We reden goed door, met ons drieën. Ik voelde dat ik nog iets in de benen had om vol gas te gaan op de slotklim. Fantastisch om het zo af te maken.”