Van der Poel maakt zich geen zorgen over Ronde na offday: “Won Wout twee dagen na zwakke E3 niet Gent-Wevelgem?”

Wielrennen58ste, werd Mathieu van der Poel in Dwars door Vlaanderen. Op 1.41 van Dylan van Baarle. Neen, dat is geen aprilgrap. Wat met Van Aert in de E3 op de Tiegem gebeurde, overkwam hém nu op de Trieu: game over. “Maar won Wout twee dagen later niet Gent-Wevelgem? Ik moet me dus geen zorgen maken.”