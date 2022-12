Van der Poel imponeert in Antwerpen, Van Aert bij comeback in het veld meteen tweede: “Het voelde als vanouds aan”

Van der Poel: “Zal top moeten zijn om met Wout in duel te gaan”

Hij was met de fiets naar Sint-Anneke afgezakt om de knie wat los te maken. “Het was wat stijf zoals verwacht, maar ik merkte al snel dat het niet veel last meer gaf. Het voelde vandaag een beetje als vanouds aan. Crossen tegen Wout... Het voelt normaal dat hij er weer bij is”, aldus Van der Poel.

“Ik kon goed starten met dank aan Van Aert. Hij trok alles open en zo kon ik snel mee opgschuiven. Ik ben nog niet op honderd procent, dus er moet nog iets bij. Dat zal ook nodig zijn, want Wout begon sterk. Ik zal top moeten zijn om met hem het duel aan te gaan. We gaan een leuke kerstperiode tegemoet, denk ik.”

KIJK. Van Aert: “Had niet gedacht om al op het podium te eindigen”

Een tevreden Wout van Aert aan de Scheldeboorden in Antwerpen. “Ik had deze tweede plaats nog niet verwacht. Mijn start was inderdaad goed, ik was erop gebrand om het daar al niet te laten liggen. Verder was het naar gevoel wel goed. Ik zat bij momenten tegen mijn limiet aan, maar dat had ik ergens ook wel verwacht”, aldus Van Aert.