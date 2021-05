Van der Poel houdt optie open dat hij Tour vroeger verlaat en blijft zeker tot Spelen van 2024 op de mountainbike

WielrennenRijdt hij wel of niet van Brest tot helemaal in Parijs in de Tour de France? Mathieu van der Poel (26) zegt het nog niet te weten. Maar hij houdt de mogelijkheid wel open dat hij er eerder uitstapt. Als hij denkt dat dit zijn kansen op olympisch goud in het mountainbike verhoogt. Want zijn olympische missie gaat voor.

De Tour en de Spelen, het is niet de combinatie waar Van der Poel dit jaar op had gehoopt. “In 2020 de Spelen, in 2021 de Tour. Zo was het plan. Toen kwam corona en nu valt alles samen”, zegt Van der Poel nog een keer.

De Nederlandse bondscoach zei van de week dat Van der Poel beter nog een mountainbikewedstrijd aan zijn programma toevoegt, om zijn olympische missie te laten slagen. Of zelfs helemaal de Tour moet overslaan.

Maar dat zal niet gebeuren, zegt Van der Poel. “Het is de eerste keer dat mijn ploeg de Tour rijdt en het is logisch dat de sponsors willen dat ik daarbij ben. Ik snap het belang daarvan en zelf wil ik dat ook graag. Ik zie het probleem niet.”

“Ik vind het wel logisch dat Gerben de Knegt dat zegt. Het zou hoe dan ook de betere aanpak zijn. Maar ik heb het hier niet voor het kiezen. Corona heeft roet in het eten gegooid. Ik zal in de Tour wel de Spelen in mijn achterhoofd houden.”

Volledig scherm © BELGA

Weekje acclimatiseren

Of dat wil zeggen dat Van der Poel nu al heeft beslist dat hij de Tour niet uitrijdt? Afgelopen zondag in Albstadt zei hij dat hij zo lang mogelijk in Tokio wil zijn voor hij moet racen. Van der Poel heeft ook tijd nodig om zich voor te bereiden op de hete en vochtige zomer in Japan. Hij had in Albstadt al last van de warmte.

De Tour eindigt op zondag 18 juli, de olympische mountainbikerace vindt plaats op maandag 26 juli. Dat betekent dat MvdP hooguit een week zal hebben om na de Tour in olympische mountainbikemodus te komen.

Van der Poel: “Ik heb alleen last van de eerste warme dagen. Ik moet gewoon even aanpassen en daarna kan ik weer tegen de hitte. Dat baart me geen zorgen. Er is echt nog niet beslist of ik vroeger uit de Tour stap en misschien de laatste week oversla. We zullen dat dag na dag bekijken. Ik denk dat ik hoe dan ook met een goede vorm uit de Tour naar Tokio kan.”

Meer, dan zal Van der Poel ook zijn ideale gewicht hebben voor de olympische mountainbikerace. “Om te mountainbiken ben je beter wat lichter. Ik ben altijd mager. Als ik uit de Tour kom, zal ik op mijn gewichtslimiet zitten.”

Poulidor

De Tour is voor de sponsors belangrijk, er zit voor Mathieu van der Poel ook een persoonlijke kant aan, als kleinzoon van Raymond Poulidor. Poulidor overleed in november 2019. “Het zou heel speciaal geweest zijn mocht hij nog in leven zijn. Dat is helaas niet zo. Ik heb weinig mee gekregen van zijn carrière. Ik zie wat beelden af en toe, maar ik pik daar niks van op. Ik ben wel trots op wat hij heeft gepresteerd.”

Of Van der Poel zelf de gele trui wil pakken in de Tour? Ritten één en twee bieden daartoe een uitgelezen kans. “Ik wil graag de gele trui. Ik wil ook graag olympisch kampioen worden.

Misschien zijn beide wel mogelijk.”

Zeker tot de spelen van 2024 op de mountainbike

Van der Poel blijft tot de Spelen van Parijs in 2024 het wielrennen op de weg combineren met mountainbiken op het hoogste niveau. “Ik doe dat heel graag en ook voor de fietsensponsor Canyon is het belangrijk”, zegt hij. “Mijn ervaring is nu ook dat het allemaal goed te combineren valt.” Van der Poel rijdt komende zondag de WB-wedstrijd in Nové Mesto en begint dan aan zijn specifieke voorbereiding op de Tour. Na Nové Mesto gaat hij op hoogtestage naar het Franse La Plagne. Daar blijft hij tot de start van de Ronde van Zwitserland (6 juni). “Ik zal mijn mountainbike bij me hebben in La Plagne. Ik zal om de dag afwisselen.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel richt zich op de Olympische Spelen en de Tour de France. © BELGA