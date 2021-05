Van der Poel had nood aan rustigere periode na teleurstelling in Ronde: “We zijn er niet met een geweer naast gaan staan”

Wielrennen Toptalent Cian Uijtde­broeks maakt brandhout van tegenstand in junioren­koers

2 mei Cian Uijtdebroeks heeft in de GP van West-Bohemen nog eens laten zien wat voor een toptalent hij is. Onze nog altijd maar 18-jarige landgenoot reed in de Tsjechische juniorenkoers het hele peloton aan gort en had aan de streep een voorsprong van maar liefst 3'41".