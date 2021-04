Van der Poel haalt na weekje rust mountainbike van stal en rijdt niet alles op twee wielen

“Ik ga nu een week rusten en daarna keer ik terug naar mijn favoriete discipline: mountainbiken”, sprak Mathieu van der Poel vorige zondag na zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. Zo gezegd, zo gedaan. Want vandaag haalde hij inderdaad de mountainbike van stal voor een trainingstocht met Alpecin-Fenix-ploegmaats Tim Merlier en Jonas Rickaert. 50 kilometer op de weg, 30 kilometer offroad .

In mei rijdt Van der Poel de MTB-Wereldbekerwedstrijden in Albstadt (Duitsland) en Nové Mêsto (Tsjechië). Tijd voor zijn speeltuin. “Ik kijk er heel erg naar uit om weer te mountainbiken.” De Nederlander wil uiteraard schitteren. Vorig jaar gingen de wereldbekerwedstrijden niet door in het mountainbike, maar in 2019 schreef Van der Poel die van Val di Sole en Lenzerheide al op zijn palmares. Albstadt en Nové Mêsto ontbreken dus nog. Maar bij Van der Poel kan dat maar voor even zijn...