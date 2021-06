Van der Poel grijpt 2 truien, baaldag voor Ineos: ontdek hier alle klassementen in de Tour

Wielrennen 100ste ritzege in grote ronde: etappe­winst Alaphilip­pe is belangrij­ke mijlpaal voor Lefevere en Quick.Step

26 juni Julian Alaphilippe schreef een vleugje geschiedenis in Landerneau. De ritzege van de Franse wereldkampioen was de honderdste in een grote ronde voor Patrick Lefevere sinds hij in 2003 met Quick.Step zijn eigen ploeg op poten zette.