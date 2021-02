Van der Poel geniet na van wereldtitel en herhaalt: “Als ik daardoor beter ben op de Spelen, rij ik de Tour liever niet uit”

Wielrennen‘The Day After’ geniet Mathieu van der Poel (26) na van zijn wereldtitel. Zonder groot feest uiteraard - “de euforie is daardoor anders”. Van der Poel bereidt zich binnenkort - al dan niet in Spanje - voor op het wegseizoen. De Olympische Spelen staan nog steeds met rood omcirkeld.

De blik vooruit bij Mathieu van der Poel. Een groot feest zat er na zijn vierde wereldtitel niet in. “Zonder publiek en bijhorende sfeer. Het is heel raar. Het valt niet te vergelijken met vorige edities. De euforie is anders. Je kan achteraf ook niets doen met je vrienden of met de familie”, vertelt de Nederlander een dag na zijn triomf in Oostende. ‘MVDP’ focust nu volledig op het wegseizoen, dat voor de deur staat. “Ik neem nu wat rust. Afhankelijk van het weer ga ik vervolgens al dan niet naar Spanje om het nieuwe seizoen voor te bereiden om langere trainingssessies in te lassen. Mijn eerste koers moet de UAE worden, eind deze maand (21-27 februari, red.).” Nadien volgt de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nieuwe duels met Wout van Aert, dus.

Ook de Olympische Spelen deze zomer staan omcirkeld. “Ik heb al gezegd dat ik erover heb nagedacht om de Tour over te slaan”, herhaalde hij. “De Spelen zijn voor mij belangrijker dan de Tour en die Tour is niet de beste voorbereiding op de Spelen. Als ik top wil zijn, doe je dat beter via een andere weg. Maar de sponsors en de ploeg willen dat ik erbij ben en dat begrijp ik. Zij betalen mijn loon en af en toe moet je als sporter water bij de wijn doen. Ik ben een renner die al veel vrijheden krijgt, meer dan andere renners in andere teams. Ik mag al drie disciplines combineren, dus ik weet dat geprivilegieerd ben.”

“Het is niet dat ik met tegenzin start in de Tour, het is geen straf om die te rijden”, stelde hij nog. “Maar ideaal is het niet. Oorspronkelijk was het plan om de Tour uit te rijden, maar als ik dat doe riskeer ik om niet super te zijn op de Spelen, dus ja de kans bestaat dat ik er vroeger uitstap. Op de tweede rustdag bijvoorbeeld.”

Tot slot. Erik De Vlaeminck is recordhouder met zeven wereldtitels in de cross. Een drijfveer voor Van der Poel om beter te doen? “Vooraf is dat geen doel, maar eens het record ooit in zicht komt, wordt dat misschien wel een ambitie. Maar nu ben ik er nog niet mee bezig. Feit is wel dat elk WK mij pusht, want in het veld is dat nog het enige wat van belang is voor mij. Klassementen verdedig ik niet meer.”