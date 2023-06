Van der Poel genekt door pech in Dwars door het Hageland, maar wel tevreden met gevoel: “Ik kijk echt uit naar de Tour”

Mathieu van der Poel (28) heeft zijn terugkeer in competitie gevierd in Dwars door het Hageland. De Nederlander kleurde de koers, maar werd in de finale genekt door een lekke band en nog eens twee fietswissels. “Dan weet je dat het gedaan is. Jammer, maar wat komt is het belangrijkst.” Lees: de Tour.

Stof, stof en nog eens stof. Dat was Dwars door het Hageland 2023, waar de intussen gekende gravelwegen er door de hoge temperaturen nog droger bij lagen dan gewoonlijk. Tel daar de terugkeer in competitie van Mathieu van der Poel bij en je hebt een garantie op spektakel.

En of Van der Poel zich liet gelden. Op meer dan 70 kilometer van het einde openden hij en zijn ploegmaats van Alpecin-Deceuninck de finale. De Nederlander ging zelfs even alleen voorop rijden, maar besefte dat het nog vroeg was. Pakweg twee jaar geleden zou Van der Poel er wellicht vol voor gegaan zijn, anno 2023 haalt het gezond verstand de bovenhand. “Ik wilde de schifting voeren en de koers hard maken, maar toen kwam ik alleen te zitten. Dat had niet veel zin.”

Ploegleider Christoph Roodhooft: “Hij heeft snel genoeg ingezien dat dat niet de goede optie was.”

Een alerte Van der Poel volgde alle bewegingen op de voet en leek mee te zijn met de beslissende move, maar toen gooide een lekke achterband roet in het eten. “Ik kreeg een achterwiel van de neutrale motor, maar dat bolde niet goed en de band stond te hard voor de gravelstroken.”

Hij wisselde meteen erna opnieuw van fiets. “Ik zette mijn fietscomputer erop, maar die viel er dan weer af. Dan ben ik nog maar eens van fiets gewisseld.”

In totaal heeft Van der Poel vandaag dus op drie fietsen heeft gezeten. “Hij heeft alle fietsen gebruikt die we bij hadden", grijnsde Roodhooft. “Uitzonderlijk voor hem, want hij wisselt bijna nooit van fiets. Achteraf gezien was de laatste fietswissel er te veel aan.”

“Op zo'n moment weet je dat het gedaan is”, sakkerde Van der Poel. Toch begon hij nog aan een ziedende achtervolging, maar hij raakte nooit meer voorin - geen heruitgave van de Amstel Gold Race van vier jaar geleden. Toch blikken ze bij Alpecin-Deceuninck met een positief gevoel terug op zijn eerste koers in twee maanden tijd. “Absoluut”, aldus Roodhooft. “Het was ook moeilijk koersen in dit peloton, waar wij het gewicht moesten dragen. Zeker wanneer je zelf net van hoogte komt en nog niet 100 procent bent. Op zich was het een goede dag.”

“Wat komt, is het belangrijkst”, knikte Van der Poel. “Ik voelde me best oké, ondanks de warmte en het feit dat het mijn eerste wedstrijd sinds een poosje was - ik heb goed gewerkt. Het is jammer dat je veel afziet om in de finale te geraken en dan pech kent, maar dat hoort erbij. ‘t Is wel jammer, want dit is een leuke wedstrijd.”

De volgende afspraak in de agenda van Van der Poel is nu de Baloise Belgium Tour, vanaf volgende week woensdag. “Als ik goed ben, moet ik daar kunnen meedoen voor het algemeen klassement. Een zege zou leuk zijn, maar hoeft niet per sé.”

Want, en daar zijn we weer, het belangrijkste moet nog komen: de Tour. “Vorig jaar was ik er mezelf niet, dat heeft iedereen gezien. Nu voel ik me heel goed en heb ik een goede voorbereiding achter de rug. Ik kijk er echt naar uit.”

Noor Tiller wint voor tweede keer In tegenstelling tot Van der Poel streden de Belgen Florian Vermeersch en Stan Van Tricht wél tot het ultieme slot mee voor de zege, maar op de oplopende kasseien van de Citadel van Diest hadden ze geen antwoord in huis op het eindschot van Rasmus Tiller. De Noor van Uno-X had nog de meeste punch in de benen en schreef zijn naam voor de tweede keer bij op de erelijst, nadat hij ook in 2021 al eens de beste was.