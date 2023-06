"Van der Poel gaat voor herrie zorgen": Michel Wuyts kijkt vooruit naar de Tour en bespreekt veiligheid in de koers

HLN Shop Weerman Frank wordt 50: wij overlopen samen met hem zijn geboorte­krant

Als we het hadden kunnen voorspellen, zouden we in de HLN-krant van 19 juni 1973 de geboorte van VTM-weerman in wording Frank Duboccage hebben aangekondigd. Bij gebrek aan een degelijke glazen bol is dat helaas niet gelukt, dus werd de krant ingepalmd door ander nieuws. Ter ere van zijn 50ste verjaardag overloopt HLN Shop met weerman Frank het voorpaginanieuws op zijn geboortedag.