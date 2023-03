Van der Poel en Pogacar winnen niet, maar tanken toch vertrouwen voor Ronde: “Beter vandaag geklopt dan volgende week”

KIJK. Van der Poel tevreden, ondanks tweede plaats

Mathieu van der Poel kon met zijn tweede plaats leven in de E3 Saxo Classic. “Ik voelde mezelf goed vandaag. Onderweg was ik iets te gretig. Ik wou een lange en harde finale rijden om mezelf klaar te stomen voor volgende week en dat is gelukt.”

Wat vond Van der Poel van zijn sprint? “Hoh, die was eigenlijk niet zo heel lang. Het was vol wind af. We gingen aan op iets meer dan 200m van het eind, maar in tijd was het een korte sprint. Het beste was er aan het eind een beetje af bij mij, maar liever vandaag geklopt dan volgende week.”

Was er dan nog dat grappend intermezzo na de Tiegemberg. “Daar lag blijkbaar een premie voor een badkamer, maar Tadej en ik waren daar niet van op de hoogte. Van Aert kwam als eerste door, maar we spraken af dat we de badkamer door drie gingen delen. Ach, dat is bijzaak. Ik ga vandaag in elk geval niet teleurgesteld naar huis.”

KIJK. Van der Poel ging Van Aert feliciteren met zijn overwinning

Hetzelfde gevoel overheerste bij Pogacar. “Het was een geweldige koers”, glimlachte de Sloveen. “Ik heb ervan genoten. In de finale heb ik alles geprobeerd, maar Van Aert en Van der Poel waren gewoon te sterk. Ik heb het nog twee keer geprobeerd in de slotkilometers, maar het bleek onmogelijk om hen af te schudden of te kloppen in de sprint.”

Pogacar maakte opnieuw veel indruk op de Oude Kwaremont, die stilaan kan omgedoopt worden tot ‘zijn’ klim. “Daar kan ik mijn grootste kwaliteit kwijt: zo lang mogelijk zo hard mogelijk doortrekken.”

Volgende week zondag doet de Sloveen een tweede gooi naar de oppergaai in de Ronde, na zijn vierde plaats van vorig jaar. “Ik kan met vertrouwen toeleven naar volgende week. Het zal nog een zwaardere koers zijn, en bovendien nog 60 kilometer langer. Dat moet me nog beter liggen. Ik ben alvast heel gemotiveerd.”

KIJK. Pogacar: “Met vertrouwen naar de Ronde”

Volledig scherm © BELGA