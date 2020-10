Van der Poel duikt aan hoge snelheid graskant in, schade lijkt mee te vallen

Wielrennen Emotionele Van der Poel valt in armen van vriendin Roxanne: “Moest sprint van mijn leven rijden om Wout te kloppen”

18 oktober Mathieu van der Poel klopte zijn grote rivaal Wout van Aert in een prangend sprintduel in de Ronde van Vlaanderen. “Ongelooflijk. Ik heb er enorm hard voor gewerkt. Wel jammer dat er geen publiek langs de kant stond, dat had het nét iets legendarischer gemaakt”, klonk het na afloop.