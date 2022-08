Van der Poel, die met de fiets weer naar huis gaat, rijdt anonieme koers bij rentree: “Het ging zoals verwacht. Niet slecht, niet super”

WielrennenMatis Louvel heeft de 62ste editie van de Druivenkoers gewonnen. De 23-jarige Fransman van Arkéa-Samsic soleerde naar winst in Overijse. Mathieu van der Poel kon geen potten breken bij zijn rentree, maar dat verwachtte hij ook niet. “Ik heb nog een paar koersen nodig om in topvorm te geraken.” Na afloop ging Van der Poel met de fiets naar huis, goed voor een extraatje van 65 kilometer.

Zowat anderhalve maand na zijn opgave in de voor hem tegenvallende Ronde van Frankrijk maakte Mathieu van der Poel zijn wederoptreden in de Druivenkoers in Overijse. Van der Poel wilde na een trainingsperiode weten waar hij staat, vooral met het WK in Australië in gedachten. “Ik ben zelf benieuwd. Ik denk dat ik in orde ben, maar zeker nog niet in topvorm”, klonk het vooraf.

Van der Poel reed uiteindelijk een vrij anonieme koers. Zo kende hij materiaalpech onderweg. “Dat gebeurde eigenlijk op het slechtst mogelijke moment, want net daar werd de koers opengebroken”, vertelde Van der Poel na de finish. Het duurde ook wel even voor de auto bij mij was, dus kostte het krachten om terug te keren.”

In de slotfase ontstond een kopgroep (zonder Van der Poel), waarna Matis Louvel naar de zege soleerde. Arnaud Démare en Dries Van Gestel vervolledigden het podium. Voor Louvel was het de tweede overwinning uit zijn carrière. Vorig jaar won de Fransman de Vuelta a Castilla y Leon.

Van der Poel bolde in het peloton als 35ste over de finish. “Het beste was er wel af bij mij. Misschien had het er anders uitgezien zonder die lekke band. Hoe het ging? Zoals verwacht. Niet slecht, niet super. Ik kon weer afzien, daar ben ik blij mee. Gewoon degelijk. Ik ben niet op hoogte geweest, dus weet ik van mezelf dat ik nog een paar koersen nodig heb om in topvorm te geraken. We werken verder.”

Na de koers reed Van der Poel met de fiets weer naar huis. “Ongeveer 65 kilometer. Ik heb dat nogal gedaan in het verleden. Het is ook een van de redenen waarom ik voor koersen dicht bij huis kies.”

“Ik heb getraind en veel in de fitness gezeten”, deed hij nog voor de start het verhaal van de voorbije weken. Dat vooral om zijn rugprobleem in bedwang te houden. Een duidelijke oorzaak voor zijn kwakkelend vormpeil in de Tour is er nog steeds niet. “Het is moeilijk om iets specifieks aan te duiden. Na de Giro bleef ik misschien iets te lang van de fiets, waardoor ik nog niet klaar was voor die hoogtestage, misschien trainde ik iets te hard op hoogte...”

Van der Poel hoopt vooral zijn topvorm eind september beet te hebben. Dan wordt in Austalië gestreden om de regenboogtrui. “Dat is zeker een doel. Ik heb het parcours nog niet echt bestudeerd, maar volgens wat ik heb gehoord, zou het me wel moeten liggen.”

