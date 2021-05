Van der Poel blijft zeker tot Spelen van 2024 weg combineren met mountainbike en veldrijden

WielrennenOf Mathieu van der Poel komende zomer nu wel of geen goud pakt op de mountainbike tijdens de Spelen in Tokio, hij blijft daarna zijn geliefde discipline combineren met veldrijden en racen op de weg. En dat al zeker tot de Spelen van Parijs in 2024. De aankomende Tour alsnog skippen voor een ultieme voorbereiding op Tokio is geen optie. “Maar ik zal de Spelen steeds in gedachten houden.’’



Hoe gek de combinatie tussen al die disciplines op de fiets is, blijkt hier wel uit. Zondag rijdt Mathieu van der Poel in het Tsjechische Nove Mesto zijn tweede en laatste wereldbekerwedstrijd op de mountainbike na Albstadt het afgelopen weekend. Daarna volgt een hoogtestage in het Franse La Plagne. Vrij onderkoeld, alsof het de normaalste zaak van de wereld is: “Dan neem ik mijn racefiets én mijn mountainbike mee. Om de dag een beetje afwisselen, denk ik.’’



Zie hier de spagaat waarin Van der Poel beland is. In zijn ideale wereld had hij vorig jaar op de mountainbike de Olympische Spelen gedaan, maar corona gooide roet in het eten. De Spelen werden een jaar uitgesteld en ook de Tour met alle commerciële belangen voor zijn ploeg Alpecin-Fenix gaat ervan komen dit jaar. Skippen is geen optie meer? “Het is ook wel tof om deel van de Tourploeg uit te maken natuurlijk. Ik snap ook de belangen van de ploeg en de sponsors. Maar ik rijd de Tour wel met de Spelen in de gedachten.’’

Het zou daarom volstrekt logisch zijn dat Van der Poel Parijs niet haalt. Een week na de slotrit in de Tour wil hij zijn grote doel op de Spelen al bereiken. Juist in de eerste dagen van de Tour liggen er kansen voor Van der Poel om een ritzege en wellicht ook de gele trui te pakken. Een plan om na twee weken Tour te vertrekken is er vooralsnog niet. “Daar hebben we binnen de ploeg eigenlijk nog niet over gesproken. Ik ga het een beetje per dag bekijken en dan tijdens de Tour de juiste keuze maken.’’

Volledig scherm © BELGA

Combinatie

Van der Poel spreekt zich duidelijk uit over zijn plannen voor de komende jaren. Ook op de Spelen van Parijs in 2024 wil hij nog meedoen op de mountainbike. Of hij aankomende zomer in Tokio wel of geen goud pakt, heeft op die keuze geen invloed. “Ik vind de combinatie gewoon leuk om te doen. Daar wil ik voorlopig niet van afwijken.’’

Na de wereldbeker mountainbike van aankomende zondag in Tsjechië gaat VDP dus op hoogtestage naar La Plagne. Daarna rijdt hij als voorbereiding op de Tour de France in de Ronde van Zwitserland. Voor de Tour gaat hij op en rond de VAM-berg in Drenthe nog zijn Nederlandse titel verdedigen die hij vorig jaar na een ultieme solo won. Of hij op de rustdagen in de Tour nog even op de mountainbike springt? “Haha nee, dat zal niet lukken.’’

Volledig scherm © BELGA