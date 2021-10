Van den Bossche eindigt op WK baanwielrennen als achtste in omnium, Bossuyt en De Clercq bezetten dezelfde plek in ploegkoers

Baanwielrennen Nét geen wereldti­tel voor afscheidne­men­de De Ketele: hij pakt zilver in punten­koers na ultraspan­nend duel met Fransman Thomas

22 oktober Kenny De Ketele (36) heeft op zijn laatste WK een knappe zilveren medaille gepakt in de puntenkoers. Op de derde dag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Roubaix was onze landgenoot lange tijd op weg naar het goud, maar na een ultraspannende koers ging de Fransman Benjamin Thomas er in het slot nog over. Voor De Ketele is het zijn laatste groot kampioenschap.