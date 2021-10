Van de Wouwer, man achter de beloften van Lotto Soudal, ziet jongerenbeleid lonen: “Maar norm mag ook niet Evenepoel zijn”

WielrennenFlorian Vermeersch wacht na zijn tweede plek in Parijs-Roubaix een mooie toekomst. Lotto-Soudal ziet de investeringen in het beloftenteam zo ook lonen. “Een Vermeersch heb je wel niet elk jaar”, zegt U23-teammanager Kurt Van de Wouwer. “Je mag ook van niemand verwachten dat het zo snél gaat als bij Evenepoel.”

Van de Wouwer slaat als teammanager van de U23 en ploegleider bij Lotto-Soudal de brug tussen de beloften en profs. Deze week begeleidt hij in Italië de eendagskoersen Tre Valli Varesine en de Ronde van Lombardije. “Vermeersch heb ik zondag wel op een klein scherm kunnen volgen”, zegt Van de Wouwer. “Als Florian dan in zijn eerste Parijs-Roubaix meteen meedoet om te winnen tot op de streep: já, dat is plezant om te zien.”

Samen met de dit seizoen ontbolsterde Brent Van Moer (23) is de 22-jarige Vermeersch zo het uithangbord van een nieuwe lichting toptalenten die in de buik van Lotto-Soudal is klaargestoomd voor de profs. Van de Wouwer rekent daar ook Harry Sweeny en Maxim Van Gils bij. En volgend jaar maakt Arnaud De Lie de overstap. “Hij steekt er nu in de U23 toch bovenuit. Hij is een explosief type die als sprinter en puncher in de Vlaamse koersen toch zijn plan zou moeten trekken. Alle signalen over hem zijn gunstig.”

In één adem met Wellens, Benoot en Campenaerts

Lotto-Soudal zet al een kleine tien jaar in op het ‘Development Team’. Vermeersch en Van Moer zijn dus geen toevalstreffers. “Maar zo’n talenten heb je niet elk jaar”, zegt Van de Wouwer. “We zoeken de talenten bij de junioren en werken daar bij de beloften doelgericht mee met koersen in België en een internationaal programma. We begeleiden ze in de trainingen, maar bij een succesvolle overstap naar de profs moet álles kloppen: fysiek en mentaal. De betere beloften zijn gewend te winnen, maar bij de profs beginnen ze onderaan en dan duikt soms een mentale zwakheid op. Het is geen exacte wetenschap om dat op voorhand in te schatten.”

Van de Wouwer noemt Vermeersch en Van Moer in een adem met renners als Wellens, Benoot en Campenaerts, die eerder succesvol doorstroomden bij Lotto-Soudal. “En Bjorg Lambrecht (groot talent dat in 2019 dodelijk verongelukte, red.) mogen we ook niet vergeten. Op tien jaar tijd zijn toch een 70-tal renners van onze beloften doorgestoten naar de profs. Niet allemaal bij ons - dat kan ook niet - maar we hebben de Belgische wielersport wel iets gebracht.”

Soms vertrekt een groottalent te vroeg naar de zin van Lotto-Soudal, zoals Ilan Van Wilder in 2020 naar Sunweb, nu zit hij bij DSM Team. “We vonden zijn vertrek toen enorm spijtig. Maar hij is nu bezig met zijn contract bij DSM te verbreken. Soms is het gras groener aan de andere kant tot je aan de andere kant staat. Het is ook niet het doel van Lotto-Soudal om grote talenten bij de eerste bevestiging van een groot resultaat te laten gaan, maar als ze 25 of 26 jaar zijn en grote bedragen wenken, moet je wel keuzes maken. Kan dat budgettair of niet, maar daar oordeel ik niet over.”

Uitzonderlijk fenomeen Evenepoel

Van de Wouwer waarschuwt wel dat de verwachtingen bij toptalenten niet te hoog mogen liggen. De raketlancering van Remco Evenepoel kan verblindend werken. “De jeugd kijkt nu op naar hem. Maar hij is een uitzonderlijk fenomeen waardoor jonge renners soms té snel willen gaan. Zijn niveau kan nooit de norm zijn. En op zijn niveau mag je renners ook niet afrekenen.”

Natuurlijk verblijdt de ontbolstering van Vermeersch Lotto-Soudal en ligt de lat automatisch hoger volgend jaar. “Zo’n prestatie als in Parijs-Roubaix geeft een positieve vibe. De jongeren trekken zich daaraan op en willen niet onderdoen voor mekaar, en de ouderen denken: ‘We moeten een tandje bijsteken’. De verwachtingen voor Vermeersch liggen nu wel hoog. Beter doen in Parijs-Roubaix wil zeggen dat hij die koers al moet winnen. Hij moet nu gewoon bevestigen, en niet noodzakelijk in Roubaix. In het voorjaar kan hij evengoed in De Panne of Harelbeke proberen mee te spelen voor de zege. We gaan automatisch in een situatie belanden waarin hij eens als een beschermd renner of kopman start.”

