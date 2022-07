Van de maturiteit van Verstappen over het geklungel van Ferrari tot de toekomst van Francorchamps: zeven zaken om nu al te onthouden

Wielrennen Mathieu van der Poel komt terug op teleurstel­len­de Tour: “Mijn lichaam was op”

Mathieu van der Poel deed maandag voor het eerst sinds zijn opgave in de Ronde van Frankrijk nog eens mee aan een koers. De Nederlander won in eigen land het na-Tourcriterium van Boxmeer. In tegenstelling tot de Tour met frisse benen. “Ik heb heel lang de fiets niet aangeraakt.”

26 juli