Van de glucosemeter over aeropakken tot het mentale aspect: wat doen renners om net dat tikkeltje beter te presteren dan de concurrentie?

WielrennenHet stof is gaan liggen, het wielervoorjaar zit erop. Razendspannend was het bij momenten, soms waren de verschillen nauwelijks met het blote oog zichtbaar. Maar wat deden en doen renners nu allemaal om net dat tikkeltje beter te presteren dan de concurrentie? Wij onderzochten het de voorbije weken in onze reeks over marginal gains . Een (voorlopig) overzicht.

AFLEVERING 1. Waarom Wout van Aert en Oliver Naesen op winterstage openlijk met een glucosesensor op hun bovenarm rondlopen

Neen, Wout van Aert en Oliver Naesen hebben geen diabetes. Toch lopen ze in de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen openlijk met een glucosesensor aan hun bovenarm rond. Net als heel wat van hun collega’s. Maar hoe kan de bloedsuikerspiegel iets doen aan of iets zeggen over de prestaties van wielrenners? Inspanningsfysioloog Filip Speybrouck en Jumbo-Visma-diëtist Martijn Redegeld leggen uit: “Door wedstrijdsituaties op training te simuleren, krijgen we beetje bij beetje een beter zicht op welke samenstelling en welke timing de voeding van een renner moet hebben”

Volledig scherm De glucosemeter doet z'n intrede in het peloton. © Instagram Super Sapiens

AFLEVERING 2. Een ultiem wapen of gewoon een vreemd ding? Het verhaal achter de speciale voorwielen van Filippo Ganna

Weer Filippo Ganna. De wereldkampioen troefde in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico Remco Evenepoel en Tadej Pogacar af. Zijn status als tijdrijder nog eens bestendigd, onder meer met dank aan zijn ‘ultiem wapen’. Kijk nog eens goed naar zijn voorwiel, bemerk de golvende velgrand en besef dat Ganna er niet toevallig voor gekozen heeft. Het verhaal achter de wielen van de wereldkampioen, dat begon aan een keukentafel in Boston en onderweg een cameo had aan de gele trui van Mathieu van der Poel en de windtunnel van professor Bert Blocken.

Volledig scherm De wielen van Filippo Ganna. © Photo News

AFLEVERING 3. Ook klassieke coureurs rijden bergen plat, de principes achter hoogtestages ontleed: “Ik beloofde mezelf om het nooit meer alleen te doen”

Geen wielrennen meer zonder hoogtestages. In navolging van zowat elke ronderenner trekken ook de klassiek geschoolde coureurs de bergen in. De tijd van “koersen, koersen, koersen als voorbereiding” lijkt helemaal voorbij. Maar welk voordeel levert dat soms eenzame regime op 2.000 meter hoogte op? En zijn er ook nadelen? Het hoe en waarom van hoogtetraining met Sep Vanmarcke en Kristof De Kegel, trainer van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, in onze derde aflevering van Marginal Gains. “Sommigen rijden zichzelf voorbij en keren er juist slechter van terug.”

Volledig scherm Wout van aert, vorig jaar op stage in aanloop naar de Tour. © HLN

AFLEVERING 4. Nog belangrijker dan de fiéts zijn de aeropakken: waarom het hele peloton tegenwoordig met een skinsuit rijdt

Van onmiskenbaar belang in windkoersen als Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem: de zogenaamde skinsuits die ondertussen helemaal hun intrede in het peloton hebben gemaakt. De aparte koersbroek en -trui zijn verleden tijd bij de profs, in 2022 is het bij elke wielerploeg met op maat gemaakte pakken te doen. In aflevering 4 van Marginal Gains legt professor aerodynamica Bert Blocken uit hoe groot het belang ervan is op aerodynamisch vlak, hoe ze worden gemaakt en hoeveel ze kosten. “Elk plooitje is er één te veel.”

Volledig scherm Wout van Aert met een aerosuit in de Omloop. © BELGA

AFLEVERING 5. Wellens, Asgreen en Nibali kunnen niet zonder: dit is het apparaatje van 300 euro dat na 6 weken hetzelfde effect belooft als 4 weken intervaltraining

Wat hebben Vincenzo Nibali, Quinn Simmons, Kasper Asgreen en Tim Wellens met elkaar gemeen? Goeie coureurs, dat sowieso. Maar wist u ook dat ze alle vier fervent hun ademhaling trainen om hun prestaties te optimaliseren? In deze aflevering duiken we de wondere wereld van de Airofit in. Een apparaat afkomstig uit de operawereld en waarmee Quinn Simmons zijn longvolume van 10 liter helemaal wist aan te spreken. Tim Wellens: “Ik ben er nu 100 dagen lang elke avond 5 à 10 minuten mee bezig.”

Volledig scherm Tim Wellens met een Airofit in de mond. © Lotto Soudal

AFLEVERING 6. Het voedingsschema van Van der Poel en co in de Ronde ontcijferd: “Voeding in de koers is maatwerk”

Vergeet de hamburger na de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel kon hem wel hebben, want de zeven uur daarvoor hield hij zich net als bijna alle andere renners in het peloton tot op de kilometer aan het voedingsschema op zijn stuur. Niets crucialers dan op het juiste moment het juiste te eten of te drinken. “Iedereen weet nog wat er vorig jaar met Sam Bennett in Gent-Wevelgem gebeurde.” In deze aflevering van onze geeft Karolien Rector, diëtiste bij Quick-Step Alpha Vinyl, tekst en uitleg.

Volledig scherm Het voedingsschema van Mathieu van der Poel in Dwars door Vlaanderen. © Twitter

AFLEVERING 7. Nooit meer lek in Parijs-Roubaix? Alles over de tubeless band, de missing link vorig jaar bij Quick.Step en het geheim achter de triomf van Colbrelli

“Quick-Step heeft super materiaal voor Parijs-Roubaix, maar vorig jaar maakten ze de verkeerde keuze.” Parijs-Roubaix winnen: voor Yves Lampaert bleef het vorig najaar na drie lekke banden bij een vijfde plek en een verre droom, voor Sonny Colbrelli werd het werkelijkheid. Het verschil tussen de twee? Gewone binnenbandjes versus tubeless banden, want vergis u niet: ook Colbrelli reed twee keer ‘lek’. Waarom kon de Italiaan dan blijven verder koersen zonder bandenwissel? En wat is nu de ideale bandendruk om op kasseien te rijden? Tom Boonen geeft tekst en uitleg: “Durf maar eens goed laag gaan, je zou verschieten hoe goed dat bolt op kasseien.”

Volledig scherm Sonny Colbrelli won vorig jaar Parijs-Roubaix. © AP

AFLEVERING 8. Zit het allemaal tussen de oren? Op zoek naar de mental gain in de koers: “De stelling dat mentale kracht iets is dat je hebt of niet hebt, is een fabeltje”

“Ach, in de koers doen we heel veel kleine dingetjes in de hoop dat ze onze prestaties verbeteren. Dat ene procentje winst kan misschien in die oefeningen zitten. Of misschien in iets anders. Ik geloof erin, daarmee begint alles.” Woorden van Tim Wellens uit aflevering vier over zijn Airofit. Zitten al die marginal gains dan vooral ook tussen de oren? En is het mentale aspect op zich ook een marginal gain? Op zoek naar de ‘mental gain’ met koerspsycholoog Jens Van Lier: “Het is zo dat we op mentaal vlak nog vaak werken aan de basis, want die wordt soms nog vergeten.”

Volledig scherm Primoz Roglic na de tijdrit op La Planche des Belles Filles in de Tour van 2020. © Photo News

Marginal gains, kleine verbeteringen van randzaken die het totale plaatje van de prestatie optimaliseren. Team Sky begon er dik tien jaar geleden mee, anno 2022 is het gemeengoed in het peloton. De benen zijn nog altijd de basis, maar op welke marginal gains zet de huidige generatie renners in? U ontdekt het in deze wekelijks terugkerende reeks.