Van Colbrelli tot Turgis: welke outsiders kunnen voor de verrassing zorgen in de Ronde van Vlaanderen?

WielrennenMathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven en Yves Lampaert hoeven we u niet meer voor te stellen, maar ook de andere kasseispecialisten kijken reikhalzend uit naar zondag. Wie zijn de minder bekende buitenlandse kanshebbers op een mooi resultaat in de Ronde van Vlaanderen? Wij lijsten ze voor u op.

1. Sonny Colbrelli (30, Bahrain - Victorious)

De 30-jarige Italiaan werd afgelopen zondag nog vierde in Gent-Wevelgem. Colbrelli staat bekend om zijn regelmaat, maar de hoofdvogel afschieten in een klassieker blijkt moeilijk te zijn. Naast zijn vierde plaats in Gent-Wevelgem, eindigde hij ook zesde in Kuurne-Brussel-Kuurne en achtste in Milaan-Sanremo. Colbrelli is een zekerheid op punten in pronostiekwedstrijden.

Hij is van alle markten thuis, want in 2017 won hij met de Brabantse Pijl een lastige wedstrijd. De Italiaan is snel aan de meet, maar heeft niet de snelheid van een topsprinter. Conclusie: Colbrelli is een steengoed renner, waar je altijd rekening mee moet houden. Zijn beste uitslag in de Ronde van Vlaanderen was een tiende plaats in de editie van 2017, gewonnen door Philippe Gilbert.

Volledig scherm © BELGA

2. Michael Matthews (30, Team BikeExchange)

Ook Michael Matthews was mee in de groep die streed om de overwinning in Gent-Wevelgem, de 30-jarige Australiër kwam uiteindelijk als vijfde over de meet. In Milaan-Sanremo legde hij beslag op de zesde plaats. Een Vlaamse voorjaarsklassieker staat nog niet op het palmares van Matthews. Op zijn erelijst prijken wel onder andere drie etappezeges in de Ronde van Frankrijk.

Matthews startte nog maar één keer in de Ronde van Vlaanderen, maar werd er meteen zesde. In de editie van 2019 waren enkel Kristoff, Van der Poel en Politt sneller in een sprintje voor de laatste podiumplaats. Bettiol boekte zijn mooiste overwinning in zijn carrière, Asgreen eindigde tweede. Conclusie: Matthews is in goede doen en kan in de wielen blijven en rekenen op zijn sprint.

Volledig scherm © Photo News

3) Dylan van Baarle (28, INEOS Grenadiers)

De 28-jarige Nederlander rondde in Dwars door Vlaanderen een huzarenstukje af. Met een indrukwekkende solo van 52 kilometer trok hij het laken naar zich toe. Niet alleen in Dwars door Vlaanderen liet Van Baarle tekenen van hoogvorm zien, ook in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem was hij in orde. Hij eindige respectievelijk zevende en achtste.

In de Ronde van Vlaanderen liet hij eveneens al mooie dingen zien. In de editie van 2017 werd hij vierde. Hij leek lange tijd op weg naar de tweede plaats - mede dankzij de val van Sagan, Naesen en Van Avermaet - , maar hij strandde uiteindelijk net naast het podium. Met Tom Pidcock kan INEOS Greandiers nog een schaduwfavoriet aan de start brengen. Conclusie: Van Baarle rijdt sterker dan ooit en is een geduchte outsider.

Volledig scherm © Photo News

4. Nils Politt (27, BORA-hansgrohe)

Door een coronabesmetting binnen de ploeg ging Bora-hansgrohe niet van start in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. Een serieuze domper voor de Duitser Nils Politt. De kasseispecialist was al eens tweede in Parijs-Roubaix en vijfde in de Ronde van Vlaanderen.

Met ook nog drievoudig wereldkampioen Peter Sagan in de rangen, kan Bora-hansgrohe een belangrijke rol spelen. Politt liet dit seizoen al mooie resultaten optekenen met een zevende plaats in Kuurne-Brussel Kuurne en een tiende plaats in de Omloop. In Dwars door Vlaanderen reed hij eerder anoniem rond. Conclusie: Politt en Sagan vormen een gevaarlijk tandem waar de rest zal moeten voor oppassen.

Volledig scherm © Photo News

5. Anthony Turgis (26, Team Total Direct Energie)

De man waar de favorieten misschien wel het meest rekening mee zullen moeten houden, is Anthony Turgis. De 26-jarige Fransman rijdt een dijk van een voorjaar en verzamelde al heel wat ereplaatsen. Zo werd hij tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne na Mads Pedersen, tiende in Milaan-Sanremo, negende in Gent-Wevelgem en achtste in Dwars door Vlaanderen. Turgis is ook pijlsnel aan de meet en neem je dus beter niet mee naar de finish.

Ook vorig jaar was Turgis al op de afspraak. In de Ronde van Vlaanderen eindigde hij vierde. Hij verloor nipt de sprint voor de derde plaats tegen Alexander Kristoff. Als Turgis nog mee is in de finale kan hij voluit rekenen op zijn sprint. Conclusie: Turgis zet jaar na jaar stappen en is een kandidaat voor het podium zondag.

Volledig scherm © Photo News