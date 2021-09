Van betreurd Belgisch toptalent over latere wereldkampioen tot ook Evenepoel: hoe succesvol waren Europese tijdritkampioenen bij junioren in verleden?

WielrennenAlec Segaert op één, Cian Uijtdebroeks op twee. Gisteren was een topdag voor de Belgische junioren op het EK tijdrijden. De geschiedenis leert ons dat zo’n Europese titel bij de junioren geen garantie is op succes, al bleven wel een paar kleppers hangen. Wij wierpen een blik op de vorige laureaten.

2005: 1. Sokolov 2. Nikolenko 3. Boaro

In 2005 mochten de junioren een eerste keer deelnemen aan het Europees kampioenschap. Van dat podium is Manuele Boaro (34) de bekendste naam. De Italiaan rijdt momenteel voor Astana-Premier Tech. Een veelwinnaar werd hij echter niet. Dmitri Sokolov en Jevgenij Nikolenko schopten het nooit tot een grote carrière.

2006: 1. Sokolov 2. Gallopin 3. Malori

Dmitri Sokolov won ook in 2006 het EK bij de junioren. In 2018 werd hij nog eindwinnaar in de Ronde van Iran. Tony Gallopin doet wellicht wel een belletje rinkelen. De ploegmakker van Van Avermaet en Naesen bij AG2R-Citroën won onder meer de Clásica San Sebastián, won een rit in de Tour de France en de Vuelta en werd derde op het WK tijdrijden én op de weg. Adriano Malori is ondertussen gestopt met fietsen. Hij schopte het zes keer tot Italiaans kampioen tijdrijden, waarvan drie keer bij de profs.

2007: 1. Zakarin 2. Kwiatkowski 3. Gawronski

Een stevig podium. Ilnür Zakarin presteerde knap in de grote rondes: derde in de Vuelta, vijfde in de Giro en negende in de Tour zijn z'n beste resultaten. Ook Michal Kwiatkowski heeft een naam die klinkt als een klok. Milaan-San Remo, Amstel Gold Race, twee keer Strade Bianche én wereldkampioen in 2014, het is slechts een greep uit zijn straf palmares. Van Piotr Gawronski hoorden we nog weinig.

Volledig scherm Michal Kwiatkowski. © Photo News

2008: 1. Kwiatkowski 2. Breen 3. Le Bon

Na z'n tweede plek kon Kwiatkowski een jaar later dus ook goud pakken bij de junioren. Johan Le Bon werd datzelfde jaar nog wereldkampioen op de weg bij de junioren, maar verder dan wat kleinere koersen kwam de Fransman niet. Dat laatste geldt ook voor de Noor Vegard Breen.

2009: 1. Perrett 2. Jungels 3. Labèque

Van de medailles in 2009 heeft alleen Bob Jungels het ver geschopt. Ook hij rijdt momenteel voor AG2R-Citroën. Naast enkele nationale titels won de Luxemburger in 2016 en 2017 de jongerentrui in de Giro en reed hij er geregeld rond in de leiderstrui. In 2018 won hij Luik-Bastenaken-Luik. Zijn bijnaam, ‘Young Bubbles’, heeft hij te danken aan het enthousiast spuiten met champagne na overwinningen.

2010: 1. Jatsevitsj 2. Viennet 3. Zmorka

Het EK-podium in 2010 leverde weinig wielertoppers op. Marlen Zmorka, toen goed voor brons, werd nog twee keer Oekraïens kampioen tijdrijden bij de beloften, maar daar bleef het bij.

2011: 1. Bettiol 2. Gougeard 3. Rydakin

Alberto Bettiol kent u waarschijnlijk als de man die in 2019 de Ronde van Vlaanderen op z'n naam schreef. Toen verraste de nobele onbekende vriend en vijand door solo stand te houden. Hij won dit jaar één rit in de Giro en werd vorig jaar vierde in Gent-Wevelgem. Alexis Gougeard, weer een pion van AG2R-Citroën, werd in 2016 vijfde in de Omloop en liet een jaar eerder een etappe in de Vuelta noteren.

Volledig scherm Bettiol won enkele maanden geleden nog een etappe in de Giro. © REUTERS

2012: 1. Krigbaum 2. Mullen 3. Mohoric

Uit 2012 zijn vooral nummers twee en drie ons bijgebleven. De Ier Ryan Mullen is een tijdritspecialist en kroonde zich al vier keer tot nationaal kampioen. Ook op de weg werd Mullen al twee keer Iers kampioen. Matej Mohoric won ondertussen al ritten in de drie grote rondes en werd ondanks de pittige concurrentie ook Sloveens kampioen op de weg in 2018. De afgelopen jaren scoort hij ook goed in ééndagskoersen, met een vijfde plaats in Milaan-San Remo (2019) en een vierde plek in Luik-Bastenaken-Luik (2020).

2013: 1. Tsjerkasov 2. Decraene 3. Cavagna

De eerste Belg op het podium van het EK krijgen we in 2013 met Igor Decraene. Onze landgenoot troefde specialist en huidig Frans kampioen tijdrijden Rémi Cavagna toen af. Decreane kreeg dat jaar de prijs voor beste jongere bij de verkiezing van de Kristallen Fiets nadat hij Belgisch én wereldkampioen tijdrijden was geworden in zijn leeftijdscategorie. In 2014 overleed de amper 18-jarige Decraene na een aanrijding door een trein.

Volledig scherm Igor Decraene overleed in 2014. © Photo News

2014: 1. Kämna 2. Ermenault 3. Foss

2014 was voor Lennard Kämna een boerenjaar bij de junioren. Hij werd nationaal-, Europees- en wereldkampioen tijdrijden. Momenteel rijdt de Duitser voor BORA-hansgrohe en lukte hij één ritzege in de Tour de France. Tobias Foss, ploegmakker van Wout van Aert, is huidig Noors kampioen tijdrijden én op de weg. Ermenault boekt vooral successen in het baanwielrennen.

2015: 1. Ilitsjev 2. Foss 3. Singer

Nikolaj Ilitsjev en Max Singer, goud en brons in 2015, lieten geen resultaten meer noteren na 2015. Tobias Foss schopte het opnieuw tot het podium. De Noor werd dit jaar nog negende in de Ronde van Italië, ook al trok hij naar daar zonder klassementsambities.

Volledig scherm Tobias Foss. © Photo News

2016: 1. Brunel 2. Hirschi 3. Knotten

Marc Hirschi maakte vorig jaar furore in de Ronde van Frankrijk. Toen nog bij Team Sunweb schopte hij het drie keer tot het podium. Niet veel later won hij de Waalse Pijl en werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik. Tussendoor pakte hij ook brons op het WK, na Alaphilippe en Van Aert. Dit jaar rijdt hij vooral in dienst van Pogacar bij UAE.

2017: 1. Leknessund 2. Johansen 3. Grignard

Andreas Leknessund telt op z'n 21 jaar al twee Noorse titels in het tijdrijden. Verder is het nog wachten op grote zeges voor de man van Team DSM. Johansen scoorde vorig jaar zowel op de weg als in de tijdrit goud bij de beloften op het Deens kampioenschap, en presteert ook aardig op de baan. Onze landgenoot Sébastien Grignard, momenteel actief voor Lotto Soudal, tekende pas recent zijn eerste profcontract.

2018: 1. Evenepoel 2. Van Wilder 3. Tiberi

Misschien wel dé doorbraak van Remco Evenepoel. In 2018 scheurde hij de concurrentie uit elkaar op het BK, EK en WK bij de junioren, zowel in de tijdrit als op de weg. Moeten we de man van Deceuninck-Quick.Step nog voorstellen? Dit jaar won Evenepoel al zeven ritten, straks kan hij ook bij de elite Europees kampioen tijdrijden worden. Ilan Van Wilder pakte dat jaar zilver. Die verkommert momenteel bij Team DSM en wil er graag vertrekken.

Volledig scherm Remco Evenepoel gaat straks voor de Europese titel bij de elite. © BELGA

2019: 1. Piccolo 2. Boven 3. Leijnse

Twee jaar geleden stonden twee Nederlanders op het podium. Lars Boven maakt deel uit van het Jumbo-Visma Development Team, voor Enzo Leijnse geldt hetzelfde bij Team DSM. De Italiaan Andrea Piccolo werd toen eerste, ook voor hem is het nog wachen op de doorbraak bij Astana.

2020: 1. Vacek 2. Brenner 3. Milesi

Vorig jaar werd Cian Uijtdebroeks nog negende bij de junioren. De Tsjech Mathias Vacek nam dit jaar al deel aan heel wat koersen voor Gazprom - RusVelo, maar op z'n 19de is er nog veel groeimarge. Hetzelfde geldt voor Brenner en Milesi.

Volledig scherm Ilan Van Wilder. © BELGA