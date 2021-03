Van Baarle wint Dwars door Vlaanderen na indrukwekkende solo, Van der Poel en Alaphilippe spelen geen rol van betekenis

Aanvalspogingen bij de vleet, maar in een razendsnel begin - de renners legden in het eerste koersuur liefst 50 kilometer af - kon zich pas na de Kluisberg een groepje afzonderen. Ethan Hayther stak het vuur aan de lont, onze landgenoten Florian Vermeersch en Jelle Wallays sloten aan. Net voor de Kortekeer waaide Vermeersch terug richting peloton. Die grote meute zat overigens nooit ver: de verdienstelijke Belgisch-Britse samenwerking werd op de Taaienberg opgerold.

Op díe Taaienberg werd de koers geopend. Het gevolg was een verbrokkeld peloton. Met een Van Baarle die koos voor een straffe solo, een groepje Wellens-Stuyven in de achtervolging met daarachter een grotere groep met Van der Poel en Van Avermaet. Van Deceuninck-Quick.Step was enkel Sénéchal bij de pinken. Van Alaphilippe geen spoor, hij zou nooit een rol spelen in deze 75ste editie van Dwars door Vlaanderen.

Sterke Nederlander

Op de Knokteberg een nieuw bommetje. Een gretige Van Avermaet liet Van der Poel ter plekke. Gregs demarrage zorgde voor acht - gedeeltelijk nieuwe - achtervolgers op Van Baarle: Sénéchal, Oliveira, Stuyven, Campenaerts, Durbridge, Laporte, Barguil en Greg zelf. Maar wat was de 28-jarige Nederlander sterk. Knokteberg, Vossenhol, Holstraat, Nokereberg. Geen heuvel was hem vandaag te veel. De achtervolgers werden in het slot zelfs nog ingelopen door het peloton, waarin Van der Poel nog even had gewerkt voor Merlier, maar toch vooral een mindere dag had vandaag. Christophe Laporte werd twee, Merlier won de groepsspurt om plek drie.