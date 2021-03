Van Baarle: “Duidelijk dat ereplaatsen van de afgelopen jaren niet uit de lucht zijn komen vallen”

“Ik voelde me vrij goed en ik vroeg aan m’n team om tempo te maken”, vertelt de winnaar zijn verhaal van de koers vandaag na afloop. “Toen trok ik door, en zat ik alleen. Ik hoopte dat er nog een paar jongens mee zouden komen, maar dat gebeurde niet. Dus ik bleef doorrijden tot er eventueel een groepje aan zou sluiten. Maar dat gebeurde niet. En dus zat ik ook de laatste 30 km alleen. Ik had niet verwacht dat het tot het einde zou uitzingen, maar ben blij dat ik het gehaald heb.”

“Ik denk dat ik het afgelopen weekend heb laten zien dat die ereplaatsen van de afgelopen jaren niet uit de lucht zijn komen vallen. Dit is alleen maar een bevestiging. Normaal gezien liggen langere koersen mij iets beter, maar vandaag heb ik bewezen dat ik ook in kortere koersen iets kan. Dat in de aanval gaan de laatste tijd loont? Dat klopt. De koersstijl is de laatste jaren iets veranderd, maar je moet natuurlijk ook de benen hebben om het af te maken. Die heb ik gelukkig op dit moment.”

“Deze overwinning staat heel hoog. Een semiklassieker winnen - het is ook de eerste klassieker waar ik op het podium stond - dat is wel heel speciaal.”

Ook voor de ploeg is dit een belangrijke overwinning. “Vorig jaar was een moeilijk jaar voor ons, met alles wat er gebeurd is. We zijn goed bezig. We zijn de klassiekers iets anders aangevat, aanvallender. Het is leuk om zo te koersen. Ik ben heel blij dat ik dit kon afronden.”

Is dit dan de grootste overwinning uit zijn carrière? “Ja, een semiklassieker winnen is speciaal. Het staat bovenaan mijn lijstje. De overwinningen in het Critérium du Dauphiné ook natuurlijk. Of ik nu een outsider voor de Ronde van Vlaanderen ben? Vertel het maar (lacht). Ik hoop het alleszins.”

Volledig scherm © Photo News