Van Avermaet over zijn oplawaai in de Strade Bianche: "Ik raakte geen meter meer vooruit, in één klap was het allemaal gedaan"

"Ik weet niet wat er gebeurde", zegt Van Avermaet. "De benen liepen volledig vol. Ik kon geen meter meer rijden.” Het was een klop van jewelste, zoals hij er in zijn carrière nog geen heeft meegemaakt. "Niemand heeft daar overschot, maar ik kan moeilijk verklaren hoe het komt dat ik me volledig opgeblazen heb. Ik voelde al op de top er vlak voor dat het moeilijk was: ik 'herzette' me niet."

Frustrerend

Uiteraard was hij zwaar ontgoocheld. Meer zelfs. "Het is frustrerend", zei Van Avermaet. "Ik zat waar ik moest zitten, in vijfde positie, in het wiel van de grote mannen, maar het ging niet. In één klap was het allemaal gedaan. Ik kwam in een groepje terecht met onder anderen Valverde en Kwiatkowski. Goeie coureurs, maar niet wat ik had gehoopt. Daarna ging het weer 'ça va', maar in dat ene moment verlies ik wel twintig plaatsen. Normaal kom je met een voldaan gevoel over de finish in Siena, in de wetenschap dat je er alles hebt uitgehaald. Nu niet. Het voelde vreemd aan. Op het moment dat het moest, kon ik niet mee. Daarna was de koers over."