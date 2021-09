Van Avermaet gooit de handdoek niet, maar: “Momenteel maak ik geen kans op WK-selectie”

WielrennenGreg Van Avermaet (36) maakt momenteel geen kans om geselecteerd te worden voor het WK wielrennen in Leuven. Althans, dat zei hij zelf voor de start van de derde etappe van de Benelux Tour. “Omdat de conditie gewoon niet goed genoeg is", klonk het eerlijk.

Greg Van Avermaet is al een tijdje op zoek naar de goeie vorm. Volgens de olympische kampioen van Rio zou het Covid-vaccin nefast geweest zijn voor z'n conditie. En daar is wel degelijk wat van aan. “Het bloedonderzoek wees uit dat mijn immuunsysteem inderdaad geraakt is”, aldus Van Avermaet. “Ik hoop dat het snel weer in orde is, maar het is niet te zeggen wanneer dat zal zijn. Het is goed dat ik weet wat het probleem is, alleen ambetant dat ik niet weet wat ik eraan kan doen.”

De vormcrisis van Van Avermaet is geen goed nieuws voor een eventuele WK-selectie, iets waar een goeie Van Avermaet zich geen zorgen over zou moeten maken. “Ik ga zien hoe het de volgende dagen gaat en dan zal Sven (Vanthourenhout, de bondscoach, red.) zijn conclusies wel trekken. Momenteel maak ik geen kans, omdat de conditie gewoon niet goed genoeg is. Maar ik wil wel afwachten wat het weekend geeft.”

Volledig scherm © BELGA

Van zelf de handdoek gooien wil de renner van AG2R Citroën niets weten. “Dan zou ik stoppen. Ik heb nog steeds de ambitie om iets moois te maken van het najaar. Momenteel lukt het niet om op niveau te geraken, maar ik geef het WK nog niet op - dan zou ik Roubaix ook opgeven, en dat doe ik zeker niet.”

Mocht Van Avermaet de WK-selectie niet halen, zou dat voor het eerst in z'n profcarrière zijn. Sinds hij in 2007 de stap naar de profs maakte, was Van Avermaet er elk jaar bij op het wereldkampioenschap. Z'n beste resultaten haalde hij in 2010 in Geelong en in 2014 in Ponferrada, toen hij telkens vijfde werd.

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA