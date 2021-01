Van Avermaet en Naesen testen materiaal op natte kasseistroken Parijs-Roubaix: “Dit geeft vertrouwen”

Wielrennen Crisis? Welke crisis? Terwijl sponsors Soudal en Deceuninck boerenjaar beleefden, konden renners niet anders dan inleveren

21 januari Hoezo, crisis? Terwijl hoofdsponsors Deceuninck en Soudal een boerenjaar achter de rug hebben, leverden de renners van de gelijknamige teams in. Oliver Naesen sloeg indertijd spijkers met koppen, zo blijkt nu. Onze chef wielrennen: “Elke renner die zijn loonsvermindering voor de arbeidsrechtbank had willen betwisten, had van de rechter ongetwijfeld gelijk gekregen. Maar geen renner die het heeft gedaan, natuurlijk.”