Van Avermaet en Naesen showen nieuwe truitjes AG2R Citroën Team

Veldrijden Van der Poel kwam, zag en overwon bij rentree in Antwerpen: “Had nooit gevoel dat ik helemaal op limiet zat”

12 december Mathieu van der Poel is aan een nieuw crossseizoen begonnen, zoals hij begin dit jaar het oude heeft beëindigd. Hij won in Antwerpen, ruim tien maanden nadat hij in het Zwitserse Dübendorf won en wereldkampioen werd. En zoals hij al zijn crossen daarvoor won, op één na. Eli Iserbyt was de beste van de rest.