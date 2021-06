Van Aert zorgt voor unicum en is eerste renner die in hetzelfde jaar Belgisch kampioen op de weg en in het veld wordt

WielrennenWout van Aert heeft in Waregem voor een unicum gezorgd. Hij is de eerste Belg ooit die erin slaagt om in hetzelfde jaar Belgisch kampioen op de weg en in het veld te worden.

Op de schoolbanken valt het te vermijden, maar Wout van Aert heeft gedubbeld. Na de Belgische titel in het veld (deze winter in Meulebeke) heeft hij nu ook de tricolore op de weg te pakken. Nooit was een renner in hetzelfde kalenderjaar winnaar van de Belgische kampioenentrui in het veld en op de weg. Er was voor dit jaar trouwens maar één coureur die de twee op zijn palmares heeft en dan komen we uiteraard bij Roger De Vlaeminck uit.

‘Tseete’ won het BK op de weg in 1969 en 1981, in het veld was hij in 1974, 1975 en 1978 de beste. Van Aert van zijn kant won in het veld in 2016, 2017, 2018 en 2021. Nu knoopt hij aan die laatste titel dus ook zijn eerste BK op de weg aan vast. In 2019 en 2020 won hij ook al het BK tijdrijden, maar toen werd Van Aert geen Belgisch kampioen in het veld of op de weg.

Absoluut gek zou het worden als Van Aert drie Belgische truien in hetzelfde jaar in z’n bezit zou hebben. Onmogelijk is het niet, want in 2019 was het zelfs al bijna zover. Van Aert won toen het BK tijdrijden, werd tweede op het BK veldrijden en eindigde als derde in de strijd om de tricolore op de weg.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook.