Van Aert zet kabinetstukje neer in Gent-Wevelgem en sprint na meer dan 180 km in het offensief sneller dan Nizzolo

WielrennenWout van Aert heeft een spektakelrijke Gent-Wevelgem gewonnen. Onze landgenoot was de snelste van een kopgroep die zich al na 70 kilometer wedstrijd in het waaiergeweld had gevormd. Nizzolo werd tweede op de Vanackerestraat, Trentin kwam als derde over de meet.

In Flanders fields where the poppies blow. Wie de klaprozen aan de Menenpoort in Ieper in de gaten had, wist dat het opnieuw een Gent-Wevelgem zou worden om duimen en vingers bij af te likken. Alle ingrediënten waren aanwezig: windkracht 5 vanuit het zuidwesten, de Moeren en de hellingen van het Heuvelland.

Trek-Segafredo en Bora-hansgrohe waren dan weer noodgedwongen afwezig. Beide ploegen moesten verplicht verstek geven door coronaperikelen in de koersbubbel. Een brand in de aankomstzone zorgde dan nog eens voor een omleiding in de finale en dan moest de wedstrijd eigenlijk nog beginnen.

Lang duurde dat overigens niet. Op weg naar de Kust was het door de wind koersen met het hol open. Jumbo-Visma en BikeExchange trokken de boel in waaiers. Het resultaat was een kopgroep van 25 na De Moeren. De rest lag even achterop in stukken en brokken uiteen. Voor Sep Vanmarcke en Philippe Gilbert zat het er dan al op.

Wel erbij vooraan na het waaiergeweld: Van Aert, Matthews, Küng, Colbrelli, Trentin, Nizzolo en Bennett. De klassieke specialisten hadden zich nog voor de heuvelzone laten verrassen. Lampaert, Stybar, Van Avermaet en Naesen probeerden in het Heuvelland nog de oversteek te wagen, maar dat was telkens zonder succes.

Ondertussen rammelde Van Aert aan de kopgroep op de Kemmelberg. Flink wat lieden vielen ervantussen, maar de snelle mannen vooraan bleven verrassend genoeg aan boord. Dat sommigen zich daarvoor binnenstebuiten keerden, was een understatement: Bennett zat na de derde Kemmelberg zelfs kotsend op de fiets.

Wachten op ploegmaats was voor geen van de koplopers een optie en dus ging het in gestrekte draf naar Wevelgem. Van Aert liet daarbij ploegmaat Van Hooydonck demarreren. Bennett betaalde de prijs en zo ging het met zijn zevenen naar de slotkilometers: Van Aert, Van Hooydonck, Matthews, Küng, Colbrelli, Trentin en Nizzolo.

De enige die het niet tot een sprint wou laten komen, was uiteraard Küng. De Zwitser lanceerde zich na de omleiding in Menen, maar een beresterke Van Hooydonck legde tot de laatste hectometers een strak tempo op voor Van Aert. De kopman deed de rest. Van Aert boven op de Vanackerstraat in Wevelgem. Nizzolo en Trentin mochten mee op het podium.

Wout van Aert won Gent-Wevelgem na een spektakelwedstrijd.

