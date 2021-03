Van Aert wint met overmacht massasprint in Tirreno-Adriatico en wordt eerste leider: “Had niet verwacht nu al te winnen”

WielrennenHij start als klassementsrenner, maar sprinten kan hij ook nog als de beste. Wout van Aert heeft met overmacht de eerste rit in Tirreno-Adriatico gewonnen. Onze landgenoot haalde het in een massasprint van Ewan en Gaviria. Van Aert wordt ook meteen de eerste leider en geeft zijn ambities in Italië een stevige boost.

Het sterke deelnemersveld van de Strade Bianche ging vandaag ook grotendeels van start in Tirreno-Adriatico. Pogacar, Bernal, titelverdediger Yates en... misschien ook Wout van Aert willen een gooi doen naar de eindzege in Italië. Onze landgenoot wil zichzelf in de Tirreno voor het eerst testen als klassementsrenner. “Ik start zonder concrete verwachtingen, maar het is wel een mooie ambitie”, zei Van Aert daar voor de start vandaag zelf over.

Vandaag kende Van Aert - net als alle andere klassementsrenners - lange tijd een rustige opener. Op drie beklimmingen van de Pitoro in het begin na was de eerste etappe biljartvlak. Spek voor de bek van de snelle mannen, dus. Zes moedige vroege vluchters, met daarbij Jan Bakelants, waagden toch hun kans. Veel meer dan drie minuten kreeg de ontsnapping echter nooit van de sprintersploegen in het peloton. Het enige spannende onderweg was de strijd om de eerste bergtrui tussen Bakelants en de Italiaan Albanese. Die laatste trok aan het langste eind, Bakelants liet zich na een kleine discussie met Albanese terugzakken naar het peloton.

Geen energie verspillen, dacht hij, want er viel niets meer te winnen in deze rit. De massasprint moest en zou er komen. Op 10 kilometer van de streep was het liedje van de laatste vluchters uitgezongen. In één rechte lijn naar de finish in Lido di Camaiore. En daarin toonde Wout van Aert dat hij wel degelijk naar een uitstekende vorm aan het groeien is. Onze landgenoot koos het goede wiel van Gaviria en ging al van ver aan, maar haalde het met grote overmacht voor Ewan en Gaviria. Tim Merlier werd in een goede positie gebracht door Van der Poel, maar liet zich te veel wegdrummen en werd uiteindelijk zesde. Van Aert is meteen ook de eerste leider in het klassement en zet hij zijn ambities in deze Tirreno-Adriatico meteen kracht bij. Dankzij de bonificatieseconden heeft Van Aert nu vier seconden voorsprong op Ewan, zes op Gaviria en tien op het gros van het peloton. De tweede rit finisht morgen na een helling van ruim zeven kilometer. Een finish die mogelijk nog meer op het lijf van Van Aert geschreven is.

Volledig scherm © Photo News

Van Aert: “Niet verwacht deze snelle sprint te winnen”

Op de vlakke sprint in Lido di Camaiore werd Van Aert uitstekend afgezet door zijn ploegmaats van Team Jumbo-Visma. “Ik ben erg blij en trots dat ik dat werk heb kunnen afmaken”, vertelde hij nadien in een eerste reactie. “Mijn ploegmaats deden perfect wat we van plan waren. Me vooraan afzetten net voor de laatste kilometer. En ik startte mijn sprint op het juiste moment, en slaagde erin mijn snelheid vast te houden tot op de streep.”

“Ik had na Strade Bianche het vertrouwen dat ik in orde ben, maar ik had niet verwacht om al zo snel een koers te winnen. Zeker vandaag niet, in zo’n snelle, zeg maar vrij ‘gemakkelijke’ sprint, en dat tegen Caleb Ewan. Ik dacht vooral aan het nemen van wat bonificatieseconden. Maar bij het aanzetten voelde ik dat ik ‘los’ was, en dat er niet direct iemand naast me kwam. Al zijn de laatste meters altijd nog lastig.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

VIDEO. Van Aert voor de start: “Zonder concrete verwachtingen, maar mooie ambitie”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.