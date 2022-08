Van Aert wint GP Plouay en heeft goede WK-vorm nu al vast: “Het is logisch dat we met twee kopmannen starten”

WielrennenOndertussen, in Plouay, knoopt Wout van Aert weer met de overwinning aan. Van Aert was de beste in een prangende sprint, waarin de verbazende Arnaud De Lie dit keer vierde werd. Wout van Aert voelt zich nu al klaar voor het WK over een maand in Australië.

Vorige week in Hamburg? “Ik ben blij dat die koers bijna nergens te zien was. Gelukkig hebben weinig mensen mij daarop aangesproken”, lachte Wout van Aert nadat hij de Bretagne Classic had gewonnen. Vorige week in Hamburg, zijn competitierentree na de Tour de France, werd hij tweede. Geklopt door de Oostenrijker Marco Haller en dat was niet alleen omdat hij over de verkeerde schouder had gekeken.

Van Aert: “Ik heb de beelden nog een keer opnieuw gezien. Ik schrok hoeveel te laat ik reageerde. Al doende leert men (lacht).”

Wout van Aert, het is geweten, leert snel. Zondag in Plouay werd er ook gesprint. Maar je moest er wat ervaring voor hebben. Omwille van de snelle aanloop bergaf en de laatste honderden meters die dan weer bergop gaan.

“Als je wat meer van achteren kunt beginnen, kan je meer snelheid opbouwen en is de kans dat je verrast wordt kleiner”, legde Van Aert uit. “Dat is wat Arnaud De Lie is overkomen. Hij werd goed gebracht door Jasper De Buyst. Toen kwamen we nog over hem. Ik nam de goede beslissing door een paar renners voor me te laten. Ik kon beginnen met een hogere snelheid. Toen ik de leiding nam was het best nog ver. Ik had nog veel moeite om de rest af te houden.”

Van Aert vloog gisteravond uit Bretagne naar België terug. Maandag reist hij naar Sardinië. “Ik ga er veel trainen.” Van Sardinië gaat het volgende week naar Canada voor de GP’s van Québec (9 september) en Montréal (11 september). Uit Canada reist hij dan naar het WK door, waar hij enkel de wegrit rijdt. En dinsdag maakt bondscoach Sven Vanthourenhout de Belgische WK-selectie bekend. Met twee kopmannen: Wout van Aert en Remco Evenepoel, dat staat al vast.

Volledig scherm © Photo News

“Ik ken de selectie natuurlijk al, ik heb een zeer goed contact met de bondscoach. We denken alle twee hetzelfde over hetzelfde. En neen, ik heb geen veto’s moeten stellen.”

De rol van Remco Evenepoel op het WK vorig jaar in Leuven, de discussie die daarop volgde als zou Evenepoel de WK kansen van Wout van Aert hebben ondermijnd, het is geen thema meer in het hoofd van Wout van Aert. “Zoals Evenepoel nu aan het koersen is, spreekt het voor zich dat we met twee kopmannen starten. Het is een luxe in België om een WK-selectie te mogen maken, zeker voor een klassiek parcours als dat van Wollongong.”

Van Aert kijkt met groot vertrouwen naar het WK. Hij werd ziek na de Tour, reed inmiddels twee wedstrijden en vooral: “Ik heb drie weken hard getraind. Het is nog vier weken tot het WK, dat is lang. Maar ik ben tevreden met hoe de benen nu zijn. Ik denk dat daar nog wel iets bij kan. Ik wil me vooral concentreren op houden wat ik heb. Met deze conditie ga ik met vertrouwen naar de laatste weken van het seizoen.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm a © PN