Van Aert wint eindelijk Vlaamse eendagskoers: “Hier zat ik op te wachten”

Een overwinning waarvan de fundamenten al héél vroeg gelegd werden. Van Aert en co profiteerden van de wind en gingen met een ontsnapping van meer dan 180 kilometer vol tot de finish. “Het was heel gevaarlijk vandaag met de wind, maar we hebben als ploeg de hele tijd de focus bewaard. Dat leverde ons een goeie situatie op, met Nathan (Van Hooydonck, red.) en ikzelf in de eerste waaier. In de heuvelzone hebben we bewust gewacht om de koers hard te maken, zodat er zoveel mogelijk volk mee was. Nathan en ik hebben vervolgens heel de tijd goed samengewerkt en het vertrouwen behouden in mijn sprint.”