Van Aert wil groeien, Van der Poel moet oogsten: waarom beide tenoren op verschillende manier tot op de limiet gaan

Bedenking van Adrie van der Poel in zijn column in Sportwereld: “Wil Wout van Aert niet te veel?” De ‘vader van’ vraagt zich af of het wel verstandig en haalbaar is: crossen in de winter, klassiekers najagen in het voorjaar, tussendoor uitzoeken hoe goed je bent als klassementsrenner, in de zomer een hoofdrol willen spelen in de Tour én op de Spelen, en in het najaar ook nog wereldkampioen in eigen land proberen te worden.