Van Aert voor ritzeges, Evenepoel dankzij tijdritten ook voor een klassement? Alles wat u moet weten over de Ronde van Zwitserland

Terwijl de Dauphiné zondag zijn ontknoping kent, gaat de Ronde van Zwitserland pas van start. De meeste Tour-pretendenten koersten in Frankrijk, maar met Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben ze ook in Zwitserland twee trekpleisters om ‘U’ tegen te zeggen. En onze landgenoten vinden een parcours waar ze meer dan hun ding moeten kunnen doen.

KIJK. Wout van Aert is al even in Zwitserland

Het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Zwitserland gelden al jaren als de ultieme voorbereidingskoersen voor de Ronde van Frankrijk - al zijn ze natuurlijk meer dan dat. Ook dit jaar kiest het gros van de renners met klassementsambities in de Tour voor de Dauphiné, maar ook de Ronde van Zwitserland kan uitpakken met een sterk gestoffeerd deelnemersveld.

Met een Belgische bril vallen natuurlijk meteen Wout van Aert en Remco Evenepoel op. Van Aert maalt in Zwitserland koerskilometers af met het oog op de Tour, maar zal ook hier en daar z'n ritje uitpikken. De alleskunner van Jumbo-Visma werkte de afgelopen weken een hoogtestage met de Tour-selectie af in de Sierra Nevada én breide daar nog een verlengstuk aan vast in Zwitserland. De vorm moet dus stilaan op punt staan, de laatste scherpe kantjes worden er in Zwitserland afgevijld.

In de (weinige?) sprints zal Van Aert het moeten opnemen tegen landgenoten Tim Merlier en Jordi Meeus. Ook Biniam Girmay, Kaden Groves, Bryan Coquard en Arnaud Démare zijn van de partij, net als Peter Sagan - de afscheidnemende Slovaak won in Zwitserland al achttien (!) etappes.

Volledig scherm Mag Van Aert ook in Zwitserland juichen? © BELGA

Evenepoel voor klassement?

Evenepoel had de Ronde van Zwitserland oorspronkelijk dan weer niet op de planning staan, maar een coronabesmetting tijdens de Giro besliste er anders over. De wereldkampioen hervat in Zwitserland de competitie. Naar eigen zeggen vooral als voorbereiding op de Belgische kampioenschappen - het is afwachten hoe zijn conditie heeft geleden onder zijn ziekte. Maar als Evenepoel in orde is, is hij op dit parcours - met twee tijdritten - op papier een van dé kandidaten op eindwinst.

De concurrentie is niet van het niveau van Vingegaard of Pogacar, maar mag er wel zijn. Juan Ayuso was in de Ronde van Romandië nog niet helemaal top na een lange periode zonder koersen, maar moet met een hoogtestage in de Sierra Nevada in de benen in principe weer een stap gezet hebben. Hij krijgt bij UAE Jay Vine, die de Giro in de benen heeft, naast zich.

En naast Van Aert en Evenepoel is het aan Belgische zijde ook uitkijken naar de prestaties van Cian Uijtdebroeks. De nog altijd maar 20-jarige Belg van Bora-Hansgrohe maakte dit seizoen al indruk op WorldTour-niveau met toptien-plaatsen in de Ronde van Catalonië (negende) en de Ronde van Romandië (zesde). Zet hij die knappe reeks verder?

Andere kandidaten voor een goede eindnotering zijn Neilson Powless, Romain Bardet, Wilco Kelderman, Ben Tulett, Sergio Higuita, Alexey Lutsenko, Mattias Skjelmose, Pello Bilbao en Gino Mäder.

Volledig scherm Evenepoel in actie in de Giro, waar hij door een coronabesmetting moest opgeven. © BELGA

Het parcours

De Ronde van Zwitserland begint met een individuele tijdrit van 12,7 kilometer in en rond Einsiedeln. Het parcours is volledig vlak - specialisten als Evenepoel, Van Aert, Ganna en Küng komen hier meteen aan hun trekken.

Volledig scherm © Tour de Suisse

De eerste rit in lijn is wellicht ook meteen de beste kans voor de snelle mannen, waaronder Merlier. Al moet je dat in Zwitserland altijd met een korreltje zout nemen - onderweg moeten nog steeds 1.890 hoogtemeters overwonnen worden. Voor Van Aert mag dit geen probleem vormen.

Volledig scherm © Tour de Suisse

Deze editie van de Ronde van Zwitserland is ietwat atypisch opgebouwd, met de bergritten in het midden van de week. Op dag drie moeten de klassementsrenners al vol aan de bak voor de eerste aankomst boven in Villars-sur-Ollon. Hier zullen we wellicht meer weten over het vormpeil van Evenepoel.

Volledig scherm © Tour de Suisse

De tweede zware etappe. Onderweg moeten de renners twee beklimmingen van eerste categorie over, waaronder de klim naar skioord Crans Montana - in de afgelopen Giro nog de aankomst van een bergetappe.

Volledig scherm © Tour de Suisse

De vijfde etappe is de koninginnenrit van deze Ronde van Zwitserland. Onderweg liggen de Furkapass (buiten categorie), de Oberalpass (eerste categorie) en de Albulapass (buiten categorie), dé scherprechter in de finale. De aankomst ligt na de afdaling in La Punt.

Volledig scherm © Tour de Suisse

Na drie dagen klimmen krijgen de renners op dag zes weer een - naar Zwitserse begrippen - iets vlakkere etappe voor de wielen geschoven, maar ook hier weer: 3.295 hoogtemeters. Bovendien is de aankomst licht hellend. Een nieuwe kans voor Van Aert, maar mogelijk ook voor iemand als Pidcock.

Volledig scherm © Tour de Suisse

De voorlaatste etappe - de laatste in lijn - is de tweede kans voor de sprinters, al moet het peloton ook hier weer meer dan 2.500 hoogtemeters overwinnen. Na een lastige week is ook een vlucht hier niet bij voorbaat kansloos.

Volledig scherm © Tour de Suisse

De Ronde van Zwitserland eindigt zoals ze begonnen was: met een tijdrit. Dit keer wel een langere én lastigere, met in de laatste kilometers een helling. Spek naar de bek van Evenepoel en Van Aert. Als de verschillen na de bergen beperkt blijven, wordt hier beslist over eindwinst.

Volledig scherm © Tour de Suisse

KIJK. Evenepoel neemt volgers mee op training