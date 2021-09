Van Aert voor de derde keer aan het feest in nog geen week: “Ik amuseer me enorm”

“Ik amuseer me enorm”, zei Van Aert gisteren aan de aankomst. Dat ging over dat winnen natuurlijk, maar niet alleen dat. De Ronde van Groot-Brittannië is een openbaring voor de Kempenaar. Hij heeft er de ideale koersomstandigheden ontdekt in aanloop naar het WK. “Het is echt leuk”, zei hij. “Het parcours is boeiend, het peloton is niet te groot, er wordt offensief gekoerst, er zitten geen saaie dagen tussen. Ik vind het prima.”

De verplaatsingen na de etappes durven soms wat langer uit te vallen, maar daar tegenover staat dat Van Aert rustig kan rondbewegen. De media-aandacht is beperkt, de fans zijn beleefd. “Ik heb hier geen stress”, vatte hij het samen. En dat is veel waard op een moment dat er heel veel op het spel staat. Van Aert slaagt er zelfs in om het WK even naar de achtergrond te duwen. “Natuurlijk is dit een goeie voorbereiding voor wat komt, maar ik concentreer me nu toch eerst op deze koers. Er komen nog twee mooie ritten aan.”

Juiste prikkels

Zoals we zeiden: Van Aert is bijzonder ontspannen. De voorbije dagen hebben hem helemaal gerustgesteld. De Ronde van Groot-Brittannië is geen WorldTour, dus het niveau moet niet overdreven worden, maar het feit dat hij een mede-WK-favoriet als Julian Alaphilippe al drie keer kon kloppen, is nooit een slecht teken. “Winnen is altijd goed voor de moraal”, aldus Van Aert. “Voor de ploeg en voor mezelf.”

Volledig scherm © Photo News

Ook qua parcours krijgt hij de juiste prikkels. “De beklimmingen hier zijn langer en zwaarder, maar voor de rest lijken ze op de hellingen bij ons. Het zijn beklimmingen voor punchers, het gaat om hetzelfde soort inspanningen.”

Al die dingen samen verklaren waarom Van Aert zoveel koersplezier uitstraalt. Met twee overwinningen op zak had hij gisteren niks meer te bewijzen, maar toch ging hij op dertien kilometer van de finish weer zelf versnellen. Op de laatste stevige klim van de dag probeerde hij een kloof te slaan. “Ik dacht Hayter te verrassen en wat tijd te pakken. Maar hij kwam terug kort na de top.”

Elitegroep

Een elitegroep met onder meer ook Alaphilippe, Woods en Martin ging samen de streep. In de sprint had Van Aert geen concurrentie. Dankzij de bonificaties komt hij weer wat dichter bij Hayter. “Vier seconden nog. Het eindklassement is nog mogelijk, ik wil nog wel iets proberen”, zei Van Aert.

De Ronde van Groot-Brittannië eindigt zondag. De twee resterende ritten volgen hetzelfde profiel van de voorbije dagen: redelijk pittig onderweg en een finale waarin het ook geen meter vlak is. Van Aert: “Ik moet Ethan nog één keer kloppen, dat is de gemakkelijkste weg richting eindzege, maar ik vermoed dat ik nog wel wat horden zal moeten nemen. Ineos is hier met een sterke ploeg en is numeriek in het voordeel (na de opgaves van Chris Harper en Tony Martin bij Jumbo-Visma, red.). Wij kunnen de koers minder sturen, we zullen iets meer moeten gokken.”

“Ik ga niet koste wat het kost vechten voor elke seconde, maar het heeft ook geen zin om het kalm aan te doen. Ik moet het peloton natuurlijk wel volgen en hier gebeurt elke dag iets. Kijk, ik heb nu drie keer gewonnen. Dat had ik vooraf misschien wel gehoopt, maar ik had niet gedacht dat het echt ging lukken. Het is hier gewoon heel leuk.”

Volledig scherm © Photo News