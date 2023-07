Van Aert vond de fietswissel “een foute optie”, maar Pogacar relativeert: “Jonas was gewoon sterker”

Waar liep het mis voor Tadej Pogacar in de tijdrit naar Combloux. Bij UAE Team Emirates wijzen ze vooral naar één man: “ Jonas Vingegaard was indrukwekkend. Hij heeft iets uitzonderlijks gedaan”, klinkt het in koor bij ploegbaas Mauro Gianetti en ploegleider Andrej Hauptmann.

KIJK. Tadej Pogacar: “

Tadej Pogacar: “Het is een grote kloof”

“Het is een grote kloof, dus natuurlijk ben ik wel teleurgesteld”, stelde Pogacar. “Ik hoop op een scenario zoals op de Marie Blanque (toen moest Pogacar 1'04" toegeven op Vingegaard, red.). Maar dat het dan wel omgekeerd is en dat morgen mijn dag wordt. Er komen nog twee zware ritten aan, dus ik blijf geloven in een goede afloop.” Er was ook veel te doen over de fietswissel. Van Aert noemde het “duidelijk niet de juiste optie”. Maar daar had het tijdsverschil tussen Vingegaard en Pogacar niets mee te maken, vertelde de Sloveen. “Hij was gewoon sterker dan mij.”

Mauro Gianetti (manager UAE): “Vingegaard was bijzonder sterk”

“Tadej heeft echt wel een goeie tijdrit gereden. Hij pakt meer dan een minuut op de derde, op Wout van Aert, dat is heel knap, maar Jonas was indrukwekkend. Hij heeft iets uitzonderlijks gedaan. Het is geen mislukking van Tadej, hij was niet slecht, Adam Yates ook niet, maar Vingegaard was bijzonder sterk.”

“Het verschil was al heel snel 15 seconden, we wisten meteen dat het heel moeilijk zou worden”, gaat Gianetti verder. “We kennen ongeveer de wattages die iedereen kan duwen, we hadden niet verwacht dat Vingegaard zo snel zou starten.”

“Of nu enkel nog de aanval overblijft voor ons? We moeten erin geloven, dat zeker, maar we moeten ook realistisch zijn en kijken naar de werkelijkheid. Je moet eerst de benen hebben vooraleer je iets kan proberen. We staan tweede en derde: dit blijft een heel goeie Tour voor ons, maar vandaag was er geen finishfoto nodig.”

“Vingegaard was superieur. En de voorbije weken hebben we gezien dat hij heel regelmatig is, heel geconcentreerd, dat is wel duidelijk. Het is niet voorbij, maar het is nu wel heel ingewikkeld. Als we een kans zien, gaan we ze grijpen, maar we hadden niet verwacht dat de kloof zo groot ging zijn.”

KIJK. Zo zette Jonas Vingegaard de Tour naar zijn hand

Andrej Hauptman (ploegleider UAE): “Proficiat aan Jonas”

“Tadej reed echt een geweldige tijdrit, maar wat kunnen we zeggen? Proficiat aan Jonas. Nu moeten we rusten, morgen is een nieuwe dag en dan zal Tadej opnieuw vechten. Om de rit te winnen, en we zullen zien wat de koers verder geeft. Zaterdag is er ook nog een heel zware rit.”

“Op dit moment kunnen we nog geen antwoorden geven over waarom Tadej zo veel tijd verloor. Wat wij zien uit de cijfers is dat hij een tijd heeft neergezet die dicht bij onze berekeningen zit. We weten dat Jonas heel sterk is, ons plan was echt wel om dichter te eindigen.”

“We hadden getest en hadden gezien dat we sneller zijn met een fietswissel, dus hebben we gewisseld. We hebben gekozen voor een punt waarop Tadej al even aan het klimmen was, want hoe lager de snelheid, hoe minder tijd je verliest bij zo’n wissel.”

