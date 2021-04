Van Aert voegt de Brabantse Pijl en de Amstel toe aan programma na uitstel Roubaix

Wielrennen Behoort Van Baarle zondag ook tot favorieten? “Ik voel alleszins geen extra druk”

31 maart Zes jaar nadat hij derde werd, is Dylan van Baarle (28) naar Dwars door Vlaanderen teruggekeerd om de koers te winnen. De Nederlander kwam gisteren niet uit het niets. Hij behaalde afgelopen weekend top-tien plaatsen in de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Van Baarle werd in 2017 vierde in de Ronde van Vlaanderen en wie zegt dat hij zondag niet bij de favorieten is?