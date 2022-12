Van Aert versus Van der Poel, aflevering 130: de cijfers achter ‘het duel van het decennium’

Wielrennen Remco Evenepoel krijgt Trofee Sportver­dien­ste en spreekt over de Giro: “Ik wil graag roze dragen, één dag is genoeg”

Hij is de tel een beetje kwijt, maar de Trofee Sportverdienste is naar eigen zeggen wel een van de mooiste. Remco Evenepoel (22) is weer een prijs rijker. 2022 blijft voor altijd speciaal, al loert 2023 - en een nieuwe kans in de Giro - om de hoek.

21 december