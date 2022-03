Van Aert verliest gele trui aan Roglic, vluchter McNulty rondt knappe solo af in Parijs-Nice

Parijs-NiceWout van Aert is leider af in Parijs-Nice. Onze landgenoot liet op de laatste beklimming het peloton rijden, waardoor ploegmaat Primoz Roglic de gele trui overneemt. De dagzege was een prooi voor Brandon McNulty. De Amerikaan rondde een solo van veertig kilometer af.