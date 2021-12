Van Aert verkent Ronde van Vlaanderen met (nieuwe) ploegmakkers, waaronder Benoot

Wielrennen Patrick Lefevere stapt vanaf volgend seizoen in het vrouwen­wiel­ren­nen: “We beseffen het belang ervan”

Patrick Lefevere zet in 2022 zijn eerste stappen in het vrouwenwielrennen. De teammanager van Deceuninck-Quick.Step stapt met het uitzendbureau Experza - waar hij mede-eigenaar van is - in de opleidingsploeg NXTG Racing Team. Dat vertelt hij in een exclusief interview met CyclingTips.

