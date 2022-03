Van Aert verkent Milaan-Sanremo - Quick.Step-Alpha Vinyl zonder Alaphilippe maar met Jakobsen

Wielrennen Dan toch klaar voor de Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel komt vanaf 22 maart weer in actie

Wout van Aert krijgt er straks, in het Vlaamse voorjaar, een stevige concurrent bij. Want de comeback van aartsrivaal Mathieu van der Poel is nu écht wel nakend. De 27-jarige Nederlander lijkt definitief verlost van zijn rugproblemen en hervat op 22 maart in de Italiaanse Wielerweek Coppi-Bartali. Het plan is om daarna alvast ook Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen te rijden.

10 maart