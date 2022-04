Van Aert toont daags na Roubaix schade aan hand en bevestigt deelname aan Luik-Bastenaken-Luik

WielrennenWat een renner lijden kan. Wout van Aert deelde daags na zijn tweede plek in Parijs-Roubaix een foto van zijn hand. Het gevolg van een dag dokkeren over de kasseien: blaren alom en een flink gezwollen handpalm. Eerder bevestigde de Belgische kampioen zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik.

De koers van Wout van Aert kon eigenlijk al niet slechter beginnen, want de Belgische kampioen belandde achter de scheur toen INEOS Grenadiers het peloton in het prille begin aan flarden reed. “Daar schrok ik natuurlijk wel van. Het ging niet extreem op de kant, dus er moet ergens een gat gevallen zijn. Ik zat zelf veel te ver, maar had wel vier ploegmaats vooraan. Daardoor moesten we niet rijden en toen het gat rond de minuut bleef schommelen, vond ik het eigenlijk wel een goeie situatie.”

Enkele uren later zakte Van Aert in het Bos van Wallers helemaal naar de achterkant van het peloton. En dat kwam niet door een minder vormpeil. “Ik begon goed vooraan in het Bos, maar je moet daar echt op de rug van de kasseien rijden. Ik belandde op de zijkant en raakte een steen, met een lekke band en later een kapot wiel als gevolg. Daarna heb ik even op de fiets van Timo (Roosen, red.) gereden.” Nadien wisselde Van Aert opnieuw van fiets en keerde hij snel terug in de groep der favorieten.

Van Aert op de rood-wit-blauwe fiets van ploegmaat Roosen.

Op Mons-en-Pévèle gooide Van Aert zijn kaarten op tafel. Van der Poel moest wat lengtes laten, maar kwam samen met Küng enkele tellen later toch weer aansluiten bij de Belgische kampioen. Net voor Pont-Thibaut - Ennevelin, een driesterrenstrook, kreeg Van Aert af te rekenen met een lekke achterband. Gelukkig voor onze landgenoot was de volgwagen van Jumbo-Visma in de buurt en kwam er een snelle fietswissel. “Ik heb vandaag op vier verschillende fietsen gezeten. Gelukkig sta ik op het podium, want ik heb kosten gemaakt.”

Ondanks alles eindigde Van Aert toch nog op een tweede plaats, weliswaar ver achter winnaar Dylan van Baarle. “Zoals de koers vandaag verlopen is, is die tweede plek het hoogst haalbare”, aldus Van Aert. “Als alles meezat en ik op het juiste moment kon meeschuiven zat er misschien meer in. Maar goed, ook toen ik samen met Küng op pad was, reed Van Baarle steeds verder weg. Ik denk dat hij vandaag gewoon de sterkste was. Of ik verder was geraakt zonder die coronabesmetting? Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Dan had ik nu enkele mooie weken achter de rug gehad in plaats van rotweken. Ik heb mezelf ook wel verbaasd vandaag. Ik had niet durven denken dat het zo goed zou gaan.”

© BELGA

Het voorjaar van onze landgenoot zit er nog niet op, want hij bevestigde dat hij ook deelneemt aan Luik-Bastenaken-Luik (volgende zondag). “Je moet elk nadeel bekijken als een opportuniteit. Door die onderbreking heb ik ook frisheid opgedaan. Ik ben er klaar voor en kijk ernaar uit.”

Gehavend hand

Daags na Parijs-Roubaix zat Van Aert opnieuw op de fiets. De Belgische kampioen werkte een trainingstocht van 40 kilometer af rond Herentals, zijn woonplaats. Op Strava deelde Van Aert een foto van zijn hand: blaren alom en een flink gezwollen handpalm. Het gevolg van een dag dokkeren over de kasseien.

© Strava Wout van Aert

© REUTERS

Wout van Aert in het Bos van Wallers. Let vooral op de voorvork, gekleurd in rood, wit en blauw.

Wout van Aert.

