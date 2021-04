Van Aert teleurgesteld na tweede plek: “Pidcock was gewoon sterker”

WielrennenGeen overwinning voor Wout van Aert in de Brabantse Pijl. Onze landgenoot van Jumbo-Visma werd in de sprint geremonteerd door Tom Pidcock. “Frustrerend dat ik het net op het laatste weer lastig krijg.”

“Ik ben een beetje teleurgesteld, want ik wilde natuurlijk winnen. Maar er was iemand sterker, en die heeft gewonnen. Daar moet ik me bij neerleggen”, aldus Wout van Aert na zijn tweede plek in de Brabantse Pijl.

Van Aert had nochtans vertrouwen in zijn sprint. “Iedereen verwachtte dat ik zou winnen, dat heb ik zelf afgedwongen. Maar Pidcock was gewoon sterker. Het was ook een sprint na een zware koers. Frustrerend dat ik het net op het laatste weer lastig krijg. Ik voelde zelf dat mijn sprint niet goed genoeg was om te winnen.”

“Dat Pidcock het lastiger had op de klimmetjes? Dat vond ik zelf niet. Hij was onderweg een van de sterksten. Hij, Trentin en ik waren duidelijk de drie besten in koers. Zondag volgt alweer de Amstel Gold Race, daar starten Roglic en ik op gelijke voet. We gaan elkaar zeer goed aanvullen.”

