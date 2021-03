Van Aert strijdvaardig en tevreden na sterke klimprestatie: “Zou niet weten waarover ik ontgoocheld moet zijn”

“Het ging eigenlijk wel goed. Ik had gehoopt dat Ineos of UAE langer zouden controleren, maar ook hun ploegmaats waren snel opgesoupeerd, dus ik zag het wel aankomen dat ze snel gingen demarreren. Dat was niet in mijn voordeel”, sprak Wout van Aert vlak na de afloop van de koninginnenrit. “Ik had mezelf voorgenomen om niet te hevig te reageren en snel mijn eigen tempo te zoeken. Dat zorgde ervoor dat er naar mij werd gekeken en dus heb ik de laatste 7 à 8 kilometer in de wind gereden. Ik denk dat het de beste tactiek was en ben blij met mijn prestatie.”

Van Aert staat in het klassement nu tweede, op 35 seconden van Tadej Pogacar. “Dat is natuurlijk een hele kloof. De volgende ritten moeten me liggen, dus ik geef zeker niet op. We gaan zeker nog iets proberen”, bleef van Aert strijdvaardig. Ontgoocheld was de kopman van Jumbo-Visma allesbehalve. “Ik zou niet weten waarover ik ontgoocheld moet zijn. In mijn dromen had ik natuurlijk de rit gewonnen. De logica is gerespecteerd. Pogacar is samen met Primoz (Roglic, red.) de beste ronderenner van het moment.”