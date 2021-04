Van Aert start mét ambitie in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race: “Wout is nog niet over zijn piek”

Wielrennen KOERS KORT. Rennersvak­bond vraagt UCI om herziening reglement rond weggooien bidons

8 april Het is lang oorverdovend stil geweest, maar rennersvakbond CPA heeft nu toch gereageerd op bottlegate. Michael Schär van AG2R-Citroën werd in de voorbije Ronde van Vlaanderen uit koers genomen nadat hij een bidon naar een aantal toeschouwers had gegooid. Die actie is niet meer toegestaan sinds de invoering van de nieuwe UCI-regels vanaf 1 april.